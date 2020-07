Trump cancela la Convención Nacional Republicana en Florida por rebrote de COVID-19

donald trump florida covid

Después de meses de insistir en una gran Convención Nacional Republicana en persona, condenando el coronavirus, el presidente Donald Trump revirtió abruptamente el rumbo.

"Le dije a mi equipo que es hora de cancelar el componente de Jacksonville, Florida, de la convención republicana", dijo Trump el jueves por la noche en la Casa Blanca.

"Todavía haré un discurso de convención de una forma diferente, pero no haremos una convención grande y abarrotada, simplemente no es el momento adecuado para eso".

Los comentarios marcan un cambio radical para Trump solo un mes antes de que se inicie la Convención Nacional Republicana.

#VicioNoticias El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que se cancela la Convención Nacional Republicana, prevista para llevarse a cabo en la ciudad de Jacksonville (Florida) entre el 24 y el 27 de agosto. pic.twitter.com/Ss8ILGvgM6 — Revista Vicio (@revista_vicio) July 23, 2020

Originalmente, el evento se había programado para Charlotte, Carolina del Norte, pero cambió de rumbo después de una disputa pública con el gobernador demócrata de Carolina del Norte, que no garantizaría que permitiría que se abarrote el lugar de la convención y que las personas pudieran asistir sin usar máscaras, debido a precauciones ante el coronavirus.

En cambio, Trump eligió Florida, donde su aliado cercano, el gobernador Ron DeSantis (R), había estado siguiendo de cerca sus consejos y se había resistido a un cierre económico total del estado para tratar de aplastar el virus.

Trump busca "proteger" a su equipo del COVID-19

Florida se ha convertido en uno de los peores puntos críticos de coronavirus en el país, ha publicado regularmente más de 10 mil nuevos casos por día en las últimas semanas y alcanzó un nuevo récord en su número de muertes diarias el jueves.

"Miré a mi equipo y dije: 'El momento para este evento no es el correcto', continuó Trump: 'Tengo que proteger al pueblo estadounidense'".

Donald Trump mencionó que los eventos originales detrás de escena y las reuniones oficiales en Charlotte se llevarían a cabo según lo programado previamente.

Según últimos sondeos, en los estados de Florida, Texas, Georgia y Carolina del Norte, dan a Trump una amplia ventaja sobre Biden.



Estos estados son claves para la reelección de Trump.



Trump Presidente 2020 ����!#ElMuroDeOccidente #Trump2020 pic.twitter.com/v6R15XDdcD — Baldemiro Landino (@BaldemiroL) July 19, 2020

La reversión se produce después de meses de que Trump intentara luchar con una campaña normal a pesar de la pandemia de coronavirus, repleta de manifestaciones masivas y abarrotadas que le encanta abordar.

El presidente insistió en realizar una concentración en persona en Tulsa, Oklahoma, a fines de junio, que terminó atrayendo a solo 6 mil 200 personas, un tercio del número originalmente esperado.

Si bien reunió a miles en un evento al aire libre del cuatro de julio frente al Monte Rushmore que no requirió máscaras o distanciamiento social, tuvo que cancelar otras manifestaciones públicas en New Hampshire y Alabama y actualmente no tiene manifestaciones públicas programadas públicamente.

El pasado 4 de julio reunió a miles en un evento al aire libre frente al Monte Rushmore

En Texas, el Partido Republicano estatal se vio obligado recientemente a abandonar los planes para su propia convención masiva en interiores después de que el alcalde de Houston los obligó a cancelarla en el último minuto. Ese evento había sido visto como una posible prueba para la convención nacional del Partido Republicano.

Había abierto la puerta al retroceso de un RNC en persona a principios de este mes, diciendo que era "flexible" sobre su estructura.

El Comité Nacional Republicano había comenzado a buscar sitios al aire libre donde se pudiera pronunciar un discurso de aceptación importante en condiciones más seguras que el evento bajo techo que había exigido anteriormente. Pero sus comentarios del jueves lo hacen oficial.