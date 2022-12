Trump cae de nuevo, Twitter bloquea su cuenta por presión de empleados. Foto: altonivel.com

Con la toma de posesión de Elon Musk de Twitter y los cambios que está haciendo en la plataforma, uno de los más controversiales fue devolverle su cuenta a Trump, que fue vetado de por vida el 8 de enero de 2021, pero el gusto le duró poco y lo volvieron a bloquear a petición de cientos de activistas al parecer, ¡dicen que no violó las reglas!

En La Verdad Noticias queremos decirte que su cuentan de 88 millones de seguidores de 2021 fue bloqueada por comentarios que hizo el exmandatario estadounidense, pues en uno de ellos se refirió a los simpatizantes que irrumpieron en el Capitolio como “patriotas estadounidenses”, lo que no les hizo gracias a miles de ciudadanos.

Anteriormente, te contamos que el expresidente aún tenía documentos clasificados, por lo que enfrenta una investigación, pero ahora te decimos que sus empresas también están bajo investigación, pues se sospecha que su familia estuvo involucrada en ciertos delitos que aún se están por probar.

Trump es bloqueado de Twitter de nuevo

De acuerdo con Elon Musk, actual propietario de la plataforma y accionista mayoritario, la cuenta fue bloqueada por la presión de cientos de empleados activistas que, aunque reconocen que no rompió las reglas, mantenían su postura, por lo que no tuvo más opción que aplicar el veto y también publicar la quinta parte de los documentos de censura de la red social.

Todo esto ocurrió cuando publicó en un hilo de la periodista Bari Weiss, sobre la censura en la plataforma, pues ella señalaba que la red social se había resistido a llamamientos internos y externos para prohibir a Donald, con el argumento de que se ocultaría información importante que la gente debería ver y debatir,

¿Cuál es la censura de Twitter?

Entre las reglas que podemos mencionar de la plataforma está que no se pueden hacer amenazas violentas contra una persona o grupo de ella, no se puede fomentar el terrorismo o extremismo violento, hay tolerancia cero a la explotación sexual infantil, no se puede participar en situaciones de acoso a una persona o incitar a otro a hacerlo entre otras.

