Trump ataca a Elon Musk y su trato “podrido” con la red social Twitter

El exmandatario Donald Trump arremetió contra el multimillonario Elon Musk en un mitin en Alaska este sábado, en donde acusaba al jefe de Tesla de ser inconsistente.

Trump hizo referencia a las recientes declaraciones del magnate de que nunca había votado republicano hasta el mes de junio, Donald Trump dijo que eso contradecía lo que Musk había dicho antes.

El exjefe de la Casa Blanca continuó con una descripción obscena de Musk y manifestó su opinión sobre el acuerdo sobre la compra de Twitter Inc. que el multimillonario logró, pero desde ese momento decidió retirarse de las negociaciones, tildándolo de “podrido”.

“Elon. Elon. Elon. No va a comprar Twitter”, dijo Trump. “¿Y dónde escuchaste eso antes? De mí”, agregó.

El viernes Musk se retractó de un acuerdo por 44.000 millones de dólares para comprar la empresa luego de afirmar que no le dieron información sobre sus cuentas falsas.

Trump ataca a Elon Musk; "es un artista de mierda"

Trump promovió su compañía de redes sociales Truth Social.

La declaración de Trump se produce luego de que el magnate diera a conocer su inclinación por Ron DeSantis, quien es el actual gobernador del estado de Florida y candidato republicano para las elecciones presidenciales de 2024.

Fue así como el expresidente de Estados Unidos mostró su enfado contra Musk durante un mitin electoral republicano en Anchgorage, Alaska.

Trump dijo a sus seguidores que había predicho que el hombre más rico del mundo no compraría Twitter, plataforma que lo vetó, y promovió su compañía de redes sociales Truth Social.

Durante su discurso, Trump afirmó que el dueño de SpaceX y Tesla había votado por él y luego mintió al respecto.

Saben, él dijo el otro día, 'Oh, nunca he votado por un republicano'. Yo dije: 'No sabía eso, él dijo que votó por mí'. Así que es otro artista de mierda”, declaró el exmandatario.

Te puede interesar: Trump sabía que su plan para revocar las elecciones era ilegal, según Comité.

Donald Trump invita a presentes del mitin a unirse a su red social

Se especula que Trump anuncie su tercera candidatura consecutiva a la presidencia.

Tras hacer énfasis en la importancia de la libertad de expresión en internet, Trump hizo un llamado a las personas presentes en el mitin a unirse a su propia Truth Social, una red social modelada de cerca en la interfaz y funcionalidad de Twitter donde el botón que se usa para retweetear fue sustituido por una opción de “reenviar”.

Aunque Trump no lo ha confirmado, se especula cada vez con más fuerza que es cuestión de tiempo para que anuncie su tercera candidatura consecutiva a la presidencia.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!