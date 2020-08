Trump asegura que la explosión en Beirut, Líbano, fue un ataque bien planeado

Donald Trump ha contradicho a los funcionarios libaneses y ha sugerido que un "ataque terrible" causó una explosión masiva en Beirut.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la explosión en Líbano fue producto de un ataque, según información que le dieron “generales”, aunque ante las preguntas de periodistas no mostró evidencias ni abundó en el tema.

La causa de la explosión no ha sido confirmada, pero el primer ministro libanés ha culpado a miles de toneladas de nitrato de amonio almacenadas en un almacén.

Trump dijo a los periodistas: "Me he reunido con algunos de nuestros grandes generales y parecen sentir que esto no fue un tipo de evento de explosión de fabricación. Parece que piensan que fue un ataque. Fue un bomba de algún tipo ".

El presidente de Estados Unidos no dijo qué información habían usado sus generales para informar su opinión, pero choca con las primeras evaluaciones de funcionarios en el país del Medio Oriente.

La explosión dejo más de 100 muertos y miles de personas heridas.

El primer ministro Hassan Diab tuiteó el martes por la noche para señalar con el dedo lo que dijo que se estimaba que unas 2750 toneladas de nitrato de amonio se habían almacenado peligrosamente durante seis años en un almacén.

El nitrato de amonio es un compuesto químico utilizado como fertilizante y también en explosivos.

El jefe de seguridad interna del Líbano, Abbas Ibrahim, hizo eco antes del primer ministro y dijo que un material altamente explosivo había sido confiscado de un barco hace algún tiempo y almacenado en el puerto.