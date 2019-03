Trump asegurá ganar reelección presidencial; conseguiría mejores resultados que en 2016

El polémico presidente de Estados Unidos, está seguro de ganar la reelección en 2020: Donald Trump, declaró que no solo resultará vencedor, sino que además, aseguró que conseguirá mejores resultados que en 2016.

No perdió la oportunidad de burlarse de los demócratas por su enfoque de combatir el cambio climático y dijo que los legisladores de la Cámara de Representantes que está presionando para ampliar sus investigaciones sobre él, están enfermos.

Durante la Conferencia de Acción Política Conservadora, Trump, dio un largo discurso y repitió que su campaña de 2016, cuando superó grandes dificultades y se presentó como candidato por la presidencia a pesar de ser poco conocido, derrotó a políticos establecidos para poder llegar al mandato de Estados Unidos, por encima de Hillary Clinton.

El público que lo escuchaba, gritaba eufórico “USA, USA, USA”.

“Nuestro movimiento y nuestro futuro en nuestro país es ilimitado” dijo animando a la multitud.

“probablemente más conservador que republicano” dijo recordando el 2016. Pero añadió que mucha gente no lo comprendía.

"Creo que el New Green Deal o como quiera que lo llamen _el Green New Deal_ lo recomiendo", aseguró Trump en tono burlón mientras terminaba con una serie de exageraciones.

"Creo que es algo que deberían promover. Deberían trabajar duro en ello... Que no haya aviones, que no haya energía. Cuando el viento deje de soplar se acabará la electricidad. 'Hay que apurarnos mi amor ¿Habrá viento hoy? Me gustaría ver la televisión, cariño'".