Trump amenaza con declarar emergencia nacional para construir muro fronterizo

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a amenazar con la posibilidad de declarar una emergencia nacional para obtener los fondos necesarios para construir el muro fronterizo con México.

"No estamos yendo a ninguna parte con ellos (los demócratas)", ha señalado Trump durante un acto en la Casa Blanca. "Creo que hay una buena posibilidad de que lo vayamos a hacer", ha agregado, refiriéndose a una declaración de emergencia nacional que podría permitirle usar fondos que el Congreso aprobó para otros propósitos.

Las palabras del mandatario estadounidense han llegado apenas un día después de que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, subrayara que no habrá dinero para el muro que reclama Trump en el proyecto de acuerdo que está siendo elaborado por un equipo de negociación bipartidista.

"No habrá dinero en la legislación", dijo. La demócrata de mayor cargo en el Congreso manifestó que si los republicanos tienen sugerencias sobre agregar más puertos de entrada o tecnologías, eso sería negociable.

"No es una negociación para que el presidente diga (...) 'no importa lo que diga el Congreso'", resaltó. "¿Quiere tener el presidente un Congreso completamente irrelevante a la hora de cumplir con las necesidades del pueblo estadounidense? No, vamos. Dejemos que trabajen el borrador”, afirmó.

El comité negociador busca llegar a un compromiso sobre el pago inicial de 5.700 millones de dólares que Trump pidió para construir el muro fronterizo con México.

Es probable que el comité deba concluir su labor en torno al 10 de febrero para cumplir con el plazo del 15 de febrero fijado cuando Trump y legisladores acordaron poner fin la semana pasada a 35 días de paralización parcial del Gobierno.