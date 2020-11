¡Trump al fin GANA un estado! Ohio certifica resultados y le da la victoria

Ohio certificó sus resultados electorales el viernes, otorgando los 18 votos electorales del estado al presidente Trump.

Trump ganó el voto popular en el estado por 8.03 puntos porcentuales: 3,154,834 votos contra los 2,679,165 del presidente electo Joe Biden.

"Estoy totalmente seguro de que la voz de Ohio se escuchó en una elección justa y honesta", dijo el secretario de Estado de Ohio, Frank LaRose, a News Center 7 en una entrevista.

LaRose, un republicano, dijo que Donald Trump tiene todo el derecho a perseguir reclamos legales legítimos, pero que perjudicará a la democracia si todos sus desafíos al resultado terminan siendo infundados. Dijo que confiar en los resultados de las elecciones es "la base misma de nuestra forma de vida en una democracia".

¿Donald Trump está siendo irresponsable?

“Cuando la gente inventa conspiraciones sobre elecciones que no se basan en la realidad, eso es perjudicial, irresponsable y no debería suceder”, dijo LaRose, según The Associated Press.

“Porque el hecho es que las elecciones se llevan a cabo mejor y con más honestidad de lo que, en realidad, creo que alguna vez lo han sido”.

El estado tuvo un número récord de votos emitidos en esta temporada electoral, más de 200,000 más que en 2016, con un gran aumento en la votación anticipada y en ausencia debido a la pandemia de coronavirus.

Se informó a La Verdad Noticias que, en general, se emitieron 5.974.121 votos en Ohio, y la tasa de rechazo de votos fue del 0,42%, una mejora con respecto a las últimas elecciones, dijeron los funcionarios.

