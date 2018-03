Trump afirma que secretario de Estado Tillerson "no se va"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes en Twitter que no busca la dimisión de su secretario de Estado, Rex Tillerson, y afirmó que los rumores en ese sentido son "noticias falsas". Agencias (AFP)/Diario La Verdad Cancún, Q. Roo Tillerson "no se va y, aunque divergimos en algunos asuntos (donde yo doy la última palabra), trabajamos juntos muy bien y Estados Unidos es respetado nuevamente", escribió el mandatario. En su mensaje, Trump comentó que "la prensa ha estado especulando que he despedido a Rex Tillerson o que esté partiendo en breve. ¡Noticias falsas!". Este mismo viernes, durante un rápido encuentro con periodistas en el Departamento de Estado, Tillerson dijo que el rumor sobre su salida del cargo era "ridículo". Durante toda la semana, parte de la prensa estadounidense afirmó, con base en fuentes del interior de la Casa Blanca, que Trump ya tendría definido un plan para despedir a Tillerson y sustituirlo por el exlegislador Mike Pompeo, actual director de la Agencia Nacional de Inteligencia (CIA). La divergencia más evidente entre Trump y Tillerson se refiere al abordaje de la crítica relación con Corea del Norte. El martes, instantes después que Corea del Norte realizó una prueba con un misil balístico intercontinental que cayó en el Mar de Japón, Trump comentó que él y su equipo de asesores militares definirían una respuesta: "Nos ocuparemos de eso", dijo. Sin embargo, en la misma jornada, Tillerson apuntó que "las opciones diplomáticas" para resolver la crisis con Corea del Norte siguen "sobre la mesa por el momento".

Te puede interesar