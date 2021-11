Trump afirma que Alec Baldwin disparó contra Hutchins intencionalmente

Donald Trump ha dado su polémica opinión sobre el crimen accidental que cometió Alec Baldwin. Ya que para el ex presidente de los Estados Unidos, el actor de cine posiblemente le quitó la vida a Halyna Hutchins con un arma de fuego de manera intencional.

El adinerado empresario afirma que Baldwin tenía la intención de herir a la directora de fotografía: “En mi opinión, él tuvo algo que ver con eso. Cuando tomas un arma, esté cargada o no, apuntas a alguien que ni siquiera está en la película y aprietas el gatillo, y ahora está muerta...“, dijo al programa de radio de Christ Stigall.

Además, el político agregó: “Incluso si estaba cargada y ya sabes... Eso es algo extraño, quizás él la cargó”. Como te informamos en La Verdad Noticias, hasta ahora, se sigue considerando que Alec Baldwin disparó accidentalmente a Hutchins, un tiro que le quitó la vida a la fotógrafa y lesionó al guionista y director Joel Souza, cuando estaban filmando la película “Rust” en Nuevo México.

Trump considera que Alec Baldwin es un “tipo volátil y loco”

El ex presidente de EE. UU. considera que el actor "está loco" y posiblemente por eso disparó el arma/Foto: Fórmula TV

Trump, quien planea ser nuevamente candidato para presidencia en 2024, también criticó el comportamiento de Baldwin con la prensa. “Lo miré durante años. Se involucra en peleas con reporteros”, aseguró.

“Quiero decir: todo lo que hace es propio de un tipo volátil. Está loco“, argumentó el ex mandatario estadounidense.

Aunado a ello, el político considera que el actor no debía apuntar a alguien con un arma, sin importar si estaba o no cargada: “Si me entregaran un arma, nunca apuntaría a alguien y dispararía, ya sabes. No me importa revisar el arma. Te dan un arma que no vas a apuntar a nadie“. El ex presidente también agregó que Baldwin debía haber apuntado al aire.

Baldwin reacciona a las declaraciones de Trump

Baldwin compartió una imagen del artículo sobre las declaraciones del magnate, aunque no dejó ningún comentario al respecto/Foto: Instagram

Después de las controversiales declaraciones de Donald Trump, este sábado Alec Baldwin regresó a Instagram para reaccionar a lo que el ex líder de Estados Unidos dijo.

Ya que el actor publicó en su cuenta una fotografía de un artículo periodístico publicado en The Wrap que contiene el título: “Trump lanza una afirmación temeraria de que Alec Baldwin disparó intencionalmente a la directora de fotografía de ‘Rust’”. No agregó comentarios. Pero sus fanáticos criticaron a Trump por su opinión sobre esta tragedia.

