Trump admite que Rusia interfirió en las elecciones de 2016.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos afirmó hoy que los rumores sobre que Rusia había interferido en las elecciones presidenciales estadounidenses del 2016 son ciertas, dijo el mandatario tras recibir fuertes críticas después de su cumbre con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Helsinki informaron medios estadounidenses.

Trump aseguró en la Casa Blanca en Washington que acepta la información al respecto de los servicios secretos estadounidenses.

También dijo que "se expresó mal" en la cumbre de Helsinki y aclaró que acepta "las conclusiones" de sus agencias de espionaje de que Rusia interfirió en las elecciones de 2016.

"Me expresé mal (...) Quise decir que no veo razón por la que Rusia no estuviese detrás" de la injerencia en las elecciones presidenciales de 2016, indicó Trump en unas declaraciones en la Casa Blanca.