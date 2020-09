Trump EXIGE “educación patriótica” en escuelas y dice que el racismo es MENTIRA

El presidente Donald Trump indicó que la nación debe restaurar la "educación patriótica" en las escuelas como una forma de calmar los disturbios en las ciudades y contrarrestar las "mentiras" sobre el racismo en Estados Unidos.

Trump culpó de las violentas protestas en Portland, Oregón, y otras ciudades en los últimos meses al "adoctrinamiento de izquierda" en escuelas y universidades, al mismo tiempo acusó a su oponente presidencial demócrata, el exvicepresidente Joe Biden, de brindar "ayuda moral y consuelo" a los “vándalos”.

“A muchos jóvenes estadounidenses se les ha alimentado con mentiras acerca de que Estados Unidos es una nación malvada plagada de racismo”, dijo Trump durante una conferencia de prensa. "De hecho, Joe Biden y su partido pasaron toda la convención difundiendo este mensaje destructivo y de odio mientras se negaban a decir una palabra sobre la violencia".

Donald Trump ha exigido una “educación patriótica” en las escuelas

La solución de Donald Trump

Como solución Trump indicó que se debe enseñar a los niños que Estados Unidos es "una nación excepcional, libre y justa, que vale la pena defender, preservar y proteger".

El mandatario señaló que los demócratas son incapaces, de controlar un "movimiento loco de izquierda radical".

“El único camino hacia la unidad es reconstruir una identidad nacional compartida centrada en valores y virtudes estadounidenses comunes de los que tenemos abundancia”, dijo. "Esto incluye restaurar la educación patriótica en las escuelas de nuestra nación, donde están tratando de cambiar todo lo que hemos aprendido".

Cabe indicar que "enseñar el excepcionalismo estadounidense" es uno de los dos objetivos educativos enumerados en el segundo mandato del presidente Trump "¡Luchando por ti!" agenda publicada antes de la aceptación por parte del presidente de la nominación de su partido durante la Convención Nacional Republicana la semana pasada.

Donald Trump aseguró que la “educación patriótica” servirá para contrarrestar las mentiras sobre el racismo en EE.UU

Las decisiones sobre el plan de estudios se toman a nivel estatal y local, y la agenda del segundo mandato de Trump no detalla su camino para lograr ese enfoque educativo.

Poco antes de convertirse en candidato en 2015, el presidente Donald Trump condenó la idea del excepcionalismo estadounidense. Pero la plataforma GOP 2016, que permanecerá vigente para 2020, describe el concepto como "la noción de que nuestras ideas y principios como nación nos brindan un lugar único de liderazgo moral en el mundo".

La respuesta de Biden a Trump

El oponente de Trump no se quedó callado, indicando: "Pido al presidente a que se una a mí para decir que si bien la protesta pacífica es un derecho, una necesidad, la violencia está mal, punto", dijo Biden en un comunicado en respuesta a las declaraciones de Trump.

"No importa quién lo haga, no importa qué afiliación política tienen. Si Donald Trump no puede decir eso, entonces no es apto para ser presidente, y su preferencia por más violencia, no menos, es clara” indicó Biden.