Triunfo de Lula da Silva generará mayor integración en Latinoamérica

Con el triunfo de Lula da Silva como nuevo presidente de Brasil, se espera que haya una mayor integración entre los países latinoamericanos, además de que permitirá que dicho país ocupe nuevamente un lugar importante en la comunidad internacional, según indicó Regina Crespo, académica del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM.

La experta señaló que aún es muy pronto para conocer las implicaciones que el triunfo de Lula da Silva tendrá en la relación México-Estados Unidos, sin embargo, recordó que el mandatario norteamericano, Joe Biden, fue uno de los primeros en felicitar al brasileño tras darse a conocer el resultado de dichos comicios.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, Lula da Silva fue electo presidente en la segunda vuelta de las elecciones de Brasil, en donde venció a Jair Bolsonaro en las urnas. El ahora presidente saliente no reconoció abiertamente su derrota, pero aseguró que no impugnará el resultado.

Lula da Silva será un interlocutor más

Además, la experta añadió que Lula da Silva será un interlocutor más de los países latinoamericanos a nivel nacional, lo cual será benéfico para la región ya que consideró que actualmente América Latina “está poco comprometida” ya que su modelo político y económico está centralizado hacia Estados Unidos.

“El mundo debe de caminar hacia una perspectiva más general y no sólo un único centro organizador. Están las relaciones con China, con África, con otros países de Latinoamérica y eso no quiere decir que no se considere la importancia de Estados Unidos para el continente, pero sí se puede salir un poco de la esfera de influencia para buscar otros interlocutores”, indicó.

En ese sentido, Lula da Silva aseguró que gobernará para todos en su primer discurso tras darse a conocer su victoria en las urnas. Este es el tercer mandato que el político de izquierda tendrá al frente de Brasil, pese a las inconformidades de los simpatizantes de Bolsonaro.

Lula da Silva y AMLO

Hablé con un amigo, hermano y compañero que me pidió les transmitiera el siguiente mensaje: "Lula ama a México".https://t.co/xxung4Y3pg pic.twitter.com/HUVJeYZik9 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 31, 2022

Lula da Silva sostuvo una llamada telefónica con AMLO, en la que el mandatario mexicano no invitó al país. Lula declaró en esa llamada que “ama a México”, por lo que pronto podría estar en territorio nacional.

