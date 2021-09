Un tribunal federal de Canadá ha confirmado una decisión de un tribunal de derechos humanos que ordena a Ottawa que indemnice a los niños indígenas y sus familias que enfrentaron discriminación en la prestación de servicios gubernamentales, el último acontecimiento en una lucha de años de defensores de los derechos indígenas.

El Tribunal Canadiense de Derechos Humanos dictaminó en 2016 que el gobierno federal había discriminado en la prestación de servicios para niños y familias para los pueblos indígenas, lo que empujó a más niños indígenas a casas hogares.

Según los datos del censo, más del 52 por ciento de los niños en casas hogares en 2016 eran indígenas, mientras que los niños indígenas constituían solo el 7,7 por ciento de la población total del país.

¿Cuánto se le pagará a los niños indígenas en Canadá?

Tribunal de Canadá ratifica la orden de compensación para niños indígenas.

El gobierno liberal del primer ministro Justin Trudeau en 2019 apeló el fallo del tribunal, que ordenó al gobierno pagar a cada niño afectado 40.000 dólares canadienses (23.114 dólares), el máximo permitido por la Ley de Derechos Humanos de Canadá.

El tribunal también dijo que, con algunas excepciones, los padres o abuelos de los niños también serían elegibles para recibir una compensación.

Pero el juez Paul Favel de la Corte Federal rechazó el miércoles la apelación del gobierno y alentó a las dos partes a seguir negociando. "Las partes deben decidir si seguirán sentados al lado del camino o seguirán adelante con este espíritu de reconciliación", escribió Favel.

Instan a Justin Trudeau a "hacer lo correcto" por los niños

Cindy Blackstock, directora ejecutiva de la First Nations Child and Family Care Society of Canada, que está involucrada en el caso, instó a Trudeau a "hacer lo correcto" y renunciar a la opción de presentar una apelación de la decisión del tribunal federal.

“No apele estas decisiones y obedezca las órdenes legales para detener la discriminación. Se lo debes a los Supervivientes ya los niños perdidos por no luchar contra la igualdad y el cuidado de esta generación de niños”, escribió Blackstock en Twitter.

La decisión del tribunal se produce en vísperas del primer Día Nacional de la Verdad y la Reconciliación de Canadá, que tiene como objetivo honrar a los niños indígenas que sobrevivieron o murieron después de ser obligados a asistir a las llamadas escuelas residenciales.

Durante más de un siglo, más de 150.000 niños indígenas Metis e Inuit tuvieron que asistir a las instituciones de asimilación forzada, que fueron financiadas por el gobierno y administradas por varias iglesias en Canadá, sobre todo la Iglesia Católica Romana.

