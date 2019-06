Tribunal Supremo de Brasil retrasa votación para liberar a Lula da Silva

¡Polémico! El Tribunal Supremo Federal de Brasil, dio a conocer este martes 11 junio que se postergó el debate que trata sobre la posible liberación de Lula da Silva para el próximo 25 de junio.

Para esto, la corte de Brasil, debe analizar un recurso de habeas corpus presentado por la defensa del ex presidente de este país, que ha cuestionado la “falta de imparcialidad” al ex juez y al actual ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, Sergio Moro.

Todo esto surge, a partir de una investigación periodística que reveló una conspiración entre las autoridades del caso (fiscales) y Moro, quien por aquel entonces, ocupaba el cargo como magistrado a cargo de una de las causas de presunta corrupción delas que se acusaba a Lula.

"Hoje (11), no início da 2ª Turma, o ministro Gilmar Mendes anunciou que o colegiado retomará, no dia 25/06, o julgamento de HC no qual a defesa do ex-presidente Lula alega a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro para atuar na ação penal que resultou na sua condenação no caso triplex."

"El ministro Gilmar Mendes anunció hoy que el colegio retomará el 25 de junio el juicio de HC en el que la defensa del ex presidente Lula alega la sospechosación del ex juez Sérgio Moro actuar en la acción penal que resultó en su condena en el caso triplex." (traducción.

Hoje (11), no início da 2ª Turma, o ministro Gilmar Mendes anunciou que o colegiado retomará, no dia 25/06, o julgamento de HC no qual a defesa do ex-presidente Lula alega a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro para atuar na ação penal que resultou na sua condenação no caso triplex. — STF (@STF_oficial) 11 de junio de 2019