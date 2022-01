Tres personas son apuñaladas afuera de Universidad de Tokio; arrestan a estudiante

Tres personas fueron apuñaladas frente a la prestigiosa Universidad de Tokio antes de los exámenes de ingreso a la universidad a nivel nacional el sábado 15 de enero, y la policía dijo que habían arrestado a un estudiante de secundaria por presuntamente llevar a cabo el ataque.

Las víctimas incluyeron a un joven de 18 años, una joven de 17 años y un hombre de 72 años, dijo la policía. Dos de las víctimas se dirigían a realizar las pruebas de selectividad de acceso a la universidad.

"Arrestamos a un estudiante de 17 años por presuntamente acuchillar en la espalda (a los tres) con la intención de matar", informó un portavoz de la policía tras el incidente

El estudiante fue arrestado por la policía en la puerta de la universidad después del ataque que se registró en la mañana.

Fue a la Universidad de Tokio solo para causar daño

El estudiante atacó a tres personas fuera de la universidad

Autoridades revelaron que el joven no estaba tomando los exámenes y no conocía a las tres víctimas, pero le dijo a la policía que "quería morir después de causar un incidente porque no me iba bien en mis estudios".

Los dos adolescentes no sufrieron heridas que pongan en peligro su vida, pero el hombre de 72 años está gravemente herido, según los medios locales.

“Estudiaba para ser médico en esta universidad, pero mis calificaciones han sido malas durante un año y perdí la confianza”, dijo el adolescente, según la policía. Un hecho similar ocurrió en noviembre cuándo un hombre apuñaló a 17 personas mientras buscaba ser condenado a muerte

El estudiante le dijo a la policía que llegó a Tokio en un autobús expreso que llegó el sábado por la mañana. Sus padres ya lo habían reportado cómo desaparecido desde la noche del viernes.

Tras atacar a tres personas el estudiante fue detenido

Dos de las víctimas estaban yendo a presentar su examen

Cuando los policías llegaron al lugar poco después del incidente, el presunto atacante estaba sentado en el suelo y su cuchillo, con una hoja de 12 centímetros, había sido confiscado por un guardia de seguridad.

La policía dijo que en la bolsa del presunto atacante había botellas de plástico y vidrio que contenían líquido combustible, además de una sierra plegable y otro cuchillo.

El incidente ocurrió cuando comenzaron los exámenes unificados de ingreso a la universidad de dos días en todo el país. A pesar del incidente, la Universidad de Tokio, que fue una de las más de 600 sedes de examen, realizó el primer día de exámenes según lo programado.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!