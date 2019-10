Tremento 'horror' ortográfico de Donald Trump en Twitter

El controversial presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue el hazme reír de las redes sociales luego de que publicara un tuit sin darse cuenta que tenía un “tremendo horror” ortográfico.

Todo fue las primeras horas del domingo 20 de octubre, cuando Trump, intentó citar las palabras del secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, haciendo referencia a los que transcurre en el alto al fuego en Siria, pero sin darse cuenta, escribió mal el apellido.

Pese a que todo apunta a ser un fallo en el corrector ortográfico de su teléfono celular, Donald Trump, no se percató que en lugar de escribir “Mark Sper”, escribió “Mark Esperanto”.

“Mark Esperanto, Secretary of Defense, “The ceasefire is holding up very nicely. There are some minor skirmishes that have ended quickly. New areas being resettled with the Kurds.” USA soldiers are not in combat or ceasefire zones. We have secured the Oil. Bringing soldiers home!”.

“El esperanto es una lengua internacional planificada hace más de 100 años, ¿Hay algún otro significado aquí? escribieron los usuarios. Tremento 'horror' ortográfico de Donald Trump en Twitter

Esta no es la primera vez que el polémico presidente norteamericano tiene un error parecido, pues en 2017, luego de haber sostenido una reunión con el entonces presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, Donald Trump, le cambió el nombre en un tuit en el que escribió “Marianora Joy”.