Tratamiento para el hipotiroidismo leve ¿Cuáles son sus efectos?

Tratamiento para el hipertiroidismo leve. Foto:El sol de Toluca

Su tiroides, una glándula pequeña con forma de mariposa ubicada frente a la tráquea y debajo de la laringe puede tener un impacto profundo en la salud y bienestar. La enfermedad denominada hipotiroidismo puede ser tratada, a continuación te informamos si es factible.

¿Qué es la tiroides?

A lo largo de la vida, su tiroides produce constantemente hormonas que influyen en su metabolismo. Estas hormonas afectan su estado de ánimo, energía, temperatura corporal, peso, corazón y más.

Su tiroides produce dos tipos de hormonas tiroideas: T4 o tiroxina y T3 o triyodotironina. Estas hormonas influyen en todas las células, tejidos y órganos de su cuerpo, desde los músculos, los huesos y la piel hasta el tracto digestivo, el cerebro y el corazón, controlando la rapidez y eficacia con que las células convierten los nutrientes en energía, una actividad química conocida como metabolismo.

La glándula tiroides está bajo la influencia de la glándula pituitaria. No más grande que un guisante y ubicada en la base del cerebro, la glándula pituitaria controla la producción de hormona tiroidea de la tiroides al liberar la hormona estimulante de la tiroides (TSH).

Tratamiento para el hipertiroidismo. Foto: Aboutespañol

Los niveles de TSH en el torrente sanguíneo aumentan o disminuyen dependiendo de si se produce suficiente hormona tiroidea para satisfacer las necesidades de su cuerpo. Los niveles más altos de TSH hacen que la tiroides produzca más hormona tiroidea, mientras que los niveles más bajos indican a la tiroides que produzca menos.

¿Qué es el hipotiroidismo?

El hipotiroidismo ocurre cuando la tiroides no produce suficiente hormona tiroidea para satisfacer las necesidades del cuerpo, lo que ralentiza el metabolismo. En alguien con hipotiroidismo, los niveles de hormona tiroidea están por debajo de lo normal y los niveles de TSH están muy por encima del rango normal.

El hipotiroidismo subclínico o leve no cumple con la definición estándar de hipotiroidismo. En el hipotiroidismo leve, es posible que tenga o no síntomas y sus niveles de T4 y T3 son normales, pero sus niveles de TSH están ligeramente elevados. El hipotiroidismo leve se diagnostica mediante un análisis de sangre.

Más de 10 millones de adultos en los EE. UU. tienen hipotiroidismo, la gran mayoría de los cuales es subclínico.

Hipertiroidismo. Foto: Blog de fisiología

Tratamiento para el hipotiroidismo leve

El tratamiento o no del hipotiroidismo leve es un tema que se ha estudiado y debatido durante años. Lo que más preocupa a los médicos acerca del hipotiroidismo leve es el vínculo potencial entre el hipotiroidismo leve no tratado y la enfermedad de las arterias coronarias.

Los resultados de la investigación sobre si la enfermedad tiroidea subclínica causa problemas cardíacos han sido contradictorios. La afección se ha asociado con anomalías cardíacas y de los vasos sanguíneos, y los estudios indican que el tratamiento del hipotiroidismo leve puede mejorar varios marcadores de la estructura y función del corazón.

Sin embargo, un estudio reciente publicado en el Journal of the American Medical Association puede hacer que los médicos se detengan. Los investigadores estudiaron a personas con hipotiroidismo leve que también habían sufrido un ataque cardíaco.

Trataron a un grupo de estos pacientes por su hipotiroidismo leve y dejaron la condición sin tratar en el otro grupo. El estudio mostró que los tratados por hipotiroidismo leve no tenían una mejor función cardíaca que los que no recibieron tratamiento.

Desventajas del tratamiento del hipotiroidismo leve

Cuando se trata el hipotiroidismo leve, la levotiroxina (T4) es el tratamiento de elección. Un ensayo de 2017 publicado en The New England Journal of Medicine encontró que tratar a personas de 65 años o más por hipotiroidismo leve no tiene mucho beneficio.

Los autores no encontraron diferencias reales en los síntomas entre los participantes que recibieron levotiroxina y los que recibieron un placebo. Los autores dicen que muchos adultos mayores vuelven a la función tiroidea normal por sí solos, sin tratamiento.

Un estudio de seguimiento publicado recientemente en Annals of Internal Medicine analizó datos de pacientes inscritos en el estudio NEJM de 2017 y determinó que incluso aquellos con la mayor cantidad de síntomas no se beneficiaron.

TE PUEDE INTERESAR:Hipotiroidismo: síntomas y causas

La Luna llena azul de halloween sorprenderá a estos signos del zodiaco ������������https://t.co/fFXrUnpKGN — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) September 29, 2020

El tratamiento excesivo conlleva riesgos graves, en particular tirotoxicosis, la presencia de demasiada hormona tiroidea en el cuerpo. Esto sucede con frecuencia; las estimaciones sugieren que el 20% o más de los tratados con hormona tiroidea experimentan tirotoxicosis.