Tras mega campaña de vacunación Israel estaría listo para volver a la normalidad

Israel reabrió sectores de su economía, incluidos centros comerciales e instalaciones de ocio, este domingo 21 de febrero, y el gobierno dijo que el inicio de un regreso a la rutina fue posible gracias a las vacunas Covid-19 administradas a casi la mitad de la población.

Las tiendas estaran abiertas a todos, pero el acceso a gimnasios, hoteles y teatros estarán limitado a personas con “Green Pass” (Pase verde) que son aquellas que habían recibido ambas dosis de la vacuna más de una semana antes o se habían recuperado de la enfermedad con presunta inmunidad.

Los titulares de los pases podrían probar su estado presentando un certificado de vacunación o descargando una aplicación del ministerio de salud vinculada a sus archivos médicos.

Israel listo para abrir la economía

Justo un año después del primer caso documentado de coronavirus en Israel, la flexibilización de las restricciones del domingo fue parte de un plan del gobierno para abrir la economía más ampliamente el próximo mes, cuando el primer ministro Benjamin Netanyahu se postule a la reelección.

El riesgo de enfermedad por Covid-19 se redujo en un 95,8 por ciento en Israel

“Somos el primer país del mundo que se recupera gracias a los millones de vacunas que trajimos”, tuiteó. “¿Vacunado? Obtén el Green Pass y vuelve a la vida".

El uso de máscaras y el distanciamiento social seguirán vigentes. El baile estaba prohibido en los salones de banquetes. Se requirió que las sinagogas, mezquitas o iglesias redujeran a la mitad el tamaño normal de sus congregaciones.

Los escolares de primaria y los alumnos de los dos últimos años del bachillerato reanudaron sus clases en localidades con tasas de contagio controladas. Sin embargo, los alumnos de la escuela secundaria todavía estaban aprendiendo en casa, lo que llevó a algunos a realizar una protesta sentada en un centro comercial.

"No he ido a la escuela en un año", dijo Rotem Bachar, un manifestante de 14 años. "¿Qué sentido tiene abrir los centros comerciales a las multitudes, mientras que no podemos asistir a clases si incluso ellos tienen un límite de 15 a 20 alumnos y tienen otras precauciones?"

Israel ha administrado al menos una dosis de la vacuna Pfizer Inc. a más del 46 por ciento de sus 9 millones de habitantes, dijo el ministerio de salud del país.

Como informamos en La Verdad Noticias, el ministerio dijo que el riesgo de enfermedad por Covid-19 se redujo en un 95,8 por ciento entre las personas que recibieron ambas inyecciones.

Israel ha vacunado a más del 46 por ciento de su población

Mientras tanto, un nuevo estudio israelí de trabajadores de la salud vacunados en el hospital más grande del país mostró que la vacuna Covid-19 desarrollada por Pfizer produce una sólida respuesta inmune después de una sola dosis.

Israel ha registrado más de 740.000 casos y 5.500 muertes por Covid-19, lo que generó críticas sobre la aplicación a veces irregular de tres cierres nacionales por parte de Netanyahu. El gobierno ha prometido que no habrá un cuarto.

Mientras tanto, Israel se ha enfrentado a críticas internacionales por excluir en gran medida a los palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza de su exitosa campaña de vacunación, ampliando la desigualdad persistente con los israelíes que comenzó mucho antes de la pandemia.

