Tras masturbarse hombre sufre derrame cerebral en Japón

En un hecho insólito un hombre puso en riesgo su vida al masturbarse, pues tras darse placer a sí mismo sufrió un derrame cerebral, según informó en estudio reciente del caso médico.

Médicos revelaron el caso de un hombre de Japón de 51 años que tras masturbarse se provocó una hemorragia en el cerebro que finalmente derivó en un derrame.

Como se informó en el Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases a principios de este año, los médicos de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de la Ciudad de Nagoya en Japón explicaron que el hombre diestro (el informe del caso fue muy particular al respecto) era soltero y tenía el hábito de masturbarse varias veces al día.

Sufrió el derrame cerebral tras tener un orgasmo

Tras masturbarse el hombre terminó en el hospital

El informe reveló que el hombre se dirigió al hospital después de tener un orgasmo y experimentar un dolor de cabeza punzante que duró alrededor de un minuto, seguido de un intenso ataque de vómitos.

Una tomografía computarizada del cerebro del paciente reveló una hemorragia subaracnoidea aguda, un tipo de accidente cerebrovascular potencialmente mortal causado por una hemorragia en el espacio que rodea el cerebro, en el hemisferio izquierdo.

Los investigadores revelaron que la masturbación provoca un aumento en la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los niveles plasmáticos de noradrenalina, que probablemente contribuyan al riesgo de dividir un vaso sanguíneo en el cerebro y provocar un accidente cerebrovascular hemorrágico. Es importante recalcar que este caso ha reultado extraño ya que incluso se ha comprobado que la masturbación trae grandes beneficios.

Logró recuperarse de la hemorragia

El acto sexual le provocó una hemorragia en el cerebro

El hombre fue tratado con stents y espirales, dos técnicas que se utilizan para reforzar los vasos sanguíneos y mantener el flujo sanguíneo al cerebro, y se recuperó por completo.

No cabe duda que esta complicación es increíblemente rara considerando que millones de personas se masturban con bastante regularidad. Los autores del estudio dicen que encontraron solo otros dos casos de accidentes cerebrovasculares relacionados con la masturbación en otra literatura científica, por lo que sin duda este caso de derrame cerebral en Japón ha resultado extremadamente extraño.

