Tras intentar mucho tiempo, da a luz a sus 60 años

Redacción Web/Diario La Verdad SERBIA.- Tras 20 años de intentar quedar embarazada, una mujer serbia de 60 años ha dado a luz pero con un desenlace inesperado. Atifa Ljajic y su marido, Serif Nokic, desearon ser padres y tras años de intentos, lo lograron por la fecundación in vitro. A pesar del riesgo que presentaba el embarazo para una mujer de su edad, su marido, Serif Nokic, de 68 años, la apoyó siempre, hasta que un día decidió que ya no quería.

Atifa Ljajic(60) had almost given up on having children,until birth of her daughter.Her husband soon dumped her claiming he was too old. pic.twitter.com/sT4iqoDVvP