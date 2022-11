Biden reconoce retroceso de los demócratas tras elecciones intermedias

Tras elecciones intermedias, Biden afirma que el partido democrático sigue fuerte

Las elecciones intermedias de Estados Unidos han llegado a su fin, estados como Florida otra vez eligieron un gobernador y la Cámara de Representantes volvió a tener su sufragio. Si bien el partido republicano obtuvo más bancas, fue por una diferencia mínima.

Mientras que el partido republicano obtuvo 46 lugares, el partido demócrata consiguió 48. En realidad, los republicanos perdieron una banca, aún así, todavía son mayoría en la Cámara.

El presidente de Estados Unidos decidió dar un discurso después de que concluyeran las elecciones intermedias. El mandatario dijo estar conforme con el sufragio, además afirmó que:

“fue un buen día para la democracia”.

Elecciones del 2022 en el Senado de Estados Unidos

36 de los estados de EE.UU. decidieron en estas elecciones a sus gobernadores. Como informamos en La Verdad Noticias, DeSantis fue elegido como gobernador de Florida. Sin embargo, esta no fue la única decisión que se tomó en estas elecciones, pues 34 estados realizaron elecciones en el Senado.

¿Se volverá a postular Joe Biden para la presidencia?

El actual presidente de Estados Unidos no ha dado a conocer si se postulará para la carrera presidencial del 2024. El mandatario ha dicho que esta decisión la debe tomar en familia, pero afirma que estará dispuesto a trabajar con los republicanos si es que se postula y vuelve a ganar la presidencia.

Joe Biden también dejó muy en claro que su resolución no tendrá que ver con las acciones de Trump. No obstante, tal vez el rival del demócrata en las siguientes elecciones sea Ron DeSantis y no Donald Trump.

