Tras de 30 años de búsqueda, Steve encontró a su hermana pero el COVID la mató

Esta es la historia de Steve Ellis, uno de los editores fundadores de la revista femenina, Bella, en Londres. Él tenía 37 años y su madre soltera, Dorothy, lo había criado como hijo único.

En el verano de 1988, Steve recibió una noticia impactante que repercutiría durante más de 30 años. Él se encontraba en el trabajo, cuando llegó una carta. El sobre tenía una estampilla de Halifax por lo que reconoció la letra de inmediato: era de su madre.

"Querido Stephen, no he estado orgullosa de mi pasado y, a veces, todavía me duele mucho", comenzaba la carta.