Tras 20 años es prisión, es liberado luego que su gemelo confesara el asesinato

Un hombre de Chicago, EE.UU, que había sido condenado por asesinato estaba lloroso y alegre pues después de pasar casi 20 años encerrado en prisión fue puesto en libertad, luego que su gemelo confesara el asesinato.

Kevin Dugar fue liberado de la Cárcel del Condado de Cook después de que se le concedió una moción de fianza. Vivirá en un centro residencial de transición como condición para su liberación y, en general, no se le permite salir del centro durante 90 días, según el documento del Tribunal de Circuito del Condado de Cook.

El abogado de Dugar, Ron Safer, dijo que espera que el caso de Dugar no se vuelva a juzgar. “Este caso se encuentra en una situación muy diferente a la de hace 20 años”, dijo Safer. “Todo el mundo sabe mucho más al respecto”.

Dugar fue condenado por un asesinato relacionado con un tiroteo entre pandillas, ocurrido en el 2003 en el lado norte de Chicago. El hombre fue sentenciado a pasar 54 años en prisión, pero una década más tarde, su hermano, Karl Smith, confesó el asesinato.

“Tengo que sacármelo del pecho antes de que me mate”, escribió Smith en una carta de 2013 a su hermano encarcelado, mientras confesaba el crimen. “Así que me sinceraré y rezaré para que me perdones”.

Luego que su gemelo confesara el asesinato no lo querían liberar

A la izquierda Kevin Dugar y a la derecha su gemelo Karl Smith

Tras analizar la situación un juez encontró la confesión “poco confiable” en 2018, por lo que Dugar permaneció encarcelado. El juez citó el hecho de que Smith ya estaba cumpliendo una sentencia de prisión de 99 años por su participación en un allanamiento de morada y robo a mano armada en 2008 que dejó a un niño de 6 años con un disparo en la cabeza.

La fiscal estatal Carol Rogala, indicó que la declaración de Smith no "se ajustaba a los relatos de testigos oculares independientes de lo que sucedió", y además indicó que Smith "no tiene nada que perder" al asumir la culpa por el crimen de su hermano, por lo que se dudó de su confesión.

El hombre fue finalmente liberado de la cárcel de Chicago

El hombre tuvo que pasar casi 20 años en prisión

Sin embargo, la condena de Dugar fue posteriormente revocada por la Corte de Apelaciones, que consideró probable que un jurado que escuchara todas las pruebas llegaría a una conclusión diferente a la que lo condenó, según un documento del abogado de Dugar.

Ahora después de pasar casi 20 años en prisión Dugar fue puesto en libertad, luego que su hermano gemelo confesara el asesinato ocurrido en Chicago.

