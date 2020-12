Transacciones de los insiders de Mercado Libre, Inc. durante el último año

A menudo vemos a personas con información privilegiada comprando acciones de empresas que funcionan bien a largo plazo. La otra cara de la moneda es que hay más de unos pocos ejemplos de estas personas que se deshacen de las acciones antes de un período de desempeño débil. Por lo tanto, analizaremos si los insiders han estado comprando o vendiendo acciones de MercadoLibre, Inc. (NASDAQ:MELI).

¿Qué es la venta de información privilegiada?

Es bastante normal ver a personas con información privilegiada de la empresa, como miembros de la junta, negociando con acciones de la empresa, de vez en cuando. Sin embargo, la mayoría de los países requieren que la empresa divulgue dichas transacciones al mercado.

Las transacciones con información privilegiada no son lo más importante cuando se trata de inversiones a largo plazo. Pero es perfectamente lógico estar al tanto de lo que hacen los de adentro. Como dijo Peter Lynch:

"Los insiders pueden vender sus acciones por varias razones, pero las compran por una sola: creen que el precio subirá".

Transacciones de insiders en Mercado Libre en los últimos 12 meses

En los últimos doce meses, la venta individual más grande realizada por una persona con información privilegiada fue cuando el Director Independiente, Nicolás Alejandro Aguzín, vendió acciones por valor de US $7.3 millones a un precio de US $1,230 por acción. Eso significa que una persona con información privilegiada estaba vendiendo acciones a un precio ligeramente inferior al actual (US $1,522). En general, consideramos negativo que los insiders hayan estado vendiendo, especialmente si lo hicieron por debajo del precio actual, porque implica que consideraron que un precio más bajo era razonable. Sin embargo, aunque la venta de información privilegiada a veces es desalentadora, es solo una señal débil. Cabe señalar que esta venta fue del 58% de la participación de Nicolás Alejandro Aguzin.

Los insiders de Mercado Libre no compraron acciones durante el último año. Puedes ver una descripción visual de las transacciones internas (por empresas e individuos) durante los últimos 12 meses, a continuación. Si deseas saber exactamente quién vendió, por cuánto y cuándo, ¡simplemente sigue el gráfico a continuación!

NasdaqGS: Volumen de operaciones con información privilegiada de MELI, 3 de diciembre de 2020

Propiedad insider de Mercado Libre

Para un accionista común, vale la pena verificar cuántas acciones tienen los iniciados de la empresa. Un alto nivel de propiedad interna a menudo hace que el liderazgo de la empresa sea más consciente de los intereses de los accionistas. Los insiders de Mercado Libre poseen acciones por un valor aproximado de 209 millones de dólares (que es el 0,3% de la empresa). Conocer este nivel de propiedad privilegiada aumenta las posibilidades de que la gerencia esté pensando en los mejores intereses de los accionistas.

TE RECOMENDAMOS LEER: Guía de Mercado Libre: Todo lo que debes saber sobre la plataforma de ecommerce

¿Qué nos pueden decir las transacciones de insiders en MercadoLibre?

No ha habido transacciones internas en los últimos tres meses, eso no significa mucho. Es genial ver altos niveles de propiedad de información privilegiada, pero mirando hacia atrás en el último año, no ganamos la confianza de las ventas de información privilegiada de MercadoLibre. Entonces, estas transacciones internas pueden ayudarnos a construir una tesis sobre las acciones, pero también vale la pena conocer los riesgos que enfrenta esta empresa.

A los efectos de este artículo, los insiders son aquellas personas que informan sus transacciones al organismo regulador correspondiente. Actualmente contabilizamos transacciones de mercado abierto y disposiciones privadas, pero no transacciones de derivados.