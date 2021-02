¡Trágico San Valentín! Mueren dos personas en avalanchas en Colorado

En plena celebración del Día de San Valentín, dos personas murieron en avalanchas separadas en Colorado, la última de una serie de avalanchas mortales que ya se han cobrado la vida de otras 17 personas en siete estados este año.

Las muertes marcan la quinta y sexta muerte por avalanchas en el estado en 2021, según el Centro de Información de Avalanchas de Colorado (CAIC).

Un snowboarder fue atrapado en una avalancha el domingo por la mañana cerca del área de esquí de Loveland Pass, muestra el sitio web de CAIC. La víctima viajaba en un área rural a unas 50 millas al oeste de Denver cuando la avalancha golpeó alrededor de las 9:30 a.m. hora local (11 a.m. ET).

La avalancha corrió en una ladera orientada al este al este del Monte Trelease a una altura de más de 12,000 pies, según el informe preliminar de CAIC.

La Oficina del Sheriff de Clear Creek indicó que la víctima era un hombre de 57 años de la cercana St. Mary's, Colorado.

El personal de búsqueda y rescate encontró a la víctima enterrada entre los escombros de la avalancha, según CAIC.

Unas 50 millas al norte, un motonieve fue atrapado y muerto en una segunda avalancha al oeste del paso de Rollins en el monte Epworth. La avalancha ocurrió en una pendiente de la línea de árboles que mira al este, enterrando al motorista de nieve debajo de su trineo en Pumphouse Lake.

Colorado ha visto seis muertos por avalanchas solo este mes para un total de diez esta temporada, más que cualquier otro estado según el recuento de CAIC.

Como informamos en La Verdad Noticias, en diciembre, tres esquiadores de travesía murieron en dos avalanchas separadas por día y parte. Tres hombres, todos funcionarios locales del condado de Eagle, Colorado, murieron en una avalancha cerca de Ophir el primero de mes.

Dos esquiadores quedaron atrapados en una avalancha cerca de Vail unos días después, uno excavando y el otro muriendo, según CAIC.

También se han reportado avalanchas fatales en otros seis estados, incluido un policía del estado de Washington que murió mientras conducía una moto de nieve en el condado de Kittitas, Washington, la semana pasada y cuatro esquiadores de travesía que fueron capturados y asesinados en Utah a principios de este mes.

Nikki Champion, una pronosticadora del centro Utah Avalanche, dijo a CNN a principios de este mes que la temporada mortal podría ser el resultado de dos razones: la gente disfruta más tiempo al aire libre y una "capa de nieve realmente peligrosa".

La temporada de avalanchas de este año probablemente ha sido más activa debido a una "capa débil persistente" de nieve, dijo.

