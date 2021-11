Tragedia de mina en Rusia se agrava con la muerte de tres rescatistas

Al menos 14 personas murieron en una mina de carbón en Siberia, Rusia este jueves, incluidos tres rescatistas que fueron enviados para tratar de sacar a las decenas que aún estaban desaparecidas.

Al menos 11 mineros murieron en el accidente inicial, cuando el polvo de carbón se encendió en un conducto de ventilación en la mina Listvyazhnaya en la región nevada de Kemerovo, llenando la mina de humo, dijo la agencia de noticias TASS citando a los servicios de emergencia locales.

Citó al jefe interino del Ministerio de Emergencias diciendo que también habían muerto tres rescatistas.

Con los niveles de metano en la mina peligrosamente altos, se tuvo que detener una operación para rescatar a 35 personas atrapadas bajo tierra, dijo el gobernador regional Sergei Tsivilev. También se informó de la desaparición de tres rescatistas.

Las operaciones de rescate se han visto detenidas temporalmente en la mina rusa.

"La posibilidad de una explosión es muy alta. Hemos decidido suspender la operación de búsqueda y rescate hasta que se reduzca la concentración de gas", dijo Tsivilev.

Decenas de personas estaban siendo tratadas en el hospital, al menos algunas de ellas por intoxicación por humo. Cuatro estaban en estado crítico.

La región productora de carbón de Kemerovo, aproximadamente a 3.500 km (2.175 millas) al este de Moscú, ha sufrido accidentes mineros fatales durante años.

La mina Listvyazhnaya es parte de SDS-Holding, propiedad de Siberian Business Union, de propiedad privada. El propietario no hizo comentarios de inmediato.

Sin comunicación en mina de Rusia

Antes de que se detuviera la operación de rescate, el gobernador dijo que todavía había electricidad y ventilación en la mina de Rusia, pero que se había perdido el contacto con algunos de los subterráneos.

"Por ahora no hay mucho humo, así que esperamos que no haya fuego", dijo Tsivilev en las redes sociales. "No tenemos líneas de comunicación con esta gente, el sistema de comunicaciones subterráneo no funciona".

Unas 285 personas estaban dentro de la mina cuando el humo se extendió por el conducto de ventilación, dijo el Ministerio de Emergencias. Las autoridades dijeron que al menos 239 habían salido a la superficie.

En la televisión estatal, el presidente Vladimir Putin dijo que había hablado con el gobernador y los funcionarios de emergencia.

"Desafortunadamente, la situación no se está volviendo más fácil. Y existe un peligro para la vida de los rescatistas", dijo. "Esperamos que puedan salvar a tanta gente como puedan".

El Kremlin dijo que Putin había ordenado al ministro de emergencias que volara a la región para ayudar.

Kemerovo declaró un período de duelo de tres días.

En 2007, la región fue el lugar del peor accidente minero desde el colapso de la Unión Soviética en 1991, cuando una explosión en la mina Ulyanovskaya se cobró la vida de más de 100 personas.

En 2010, las explosiones en la mina Raspadskaya de la región mataron a más de 90 personas.

La rama regional de la agencia de aplicación de la ley del Comité de Investigación dijo que había abierto un caso penal por negligencia que causó la muerte.

