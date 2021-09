Traductor que rescató a Joe Biden en Afganistán pide que lo salven

Mohammed, intérprete afgano que ayudó a rescatar hace 13 años al entonces senador y ahora presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió su ayuda para abandonar Afganistán tras el repliegue de las tropas norteamericanas.

"Hola, señor presidente: sálveme a mí y a mi familia", dijo el traductor en declaraciones exclusivas dadas a conocer este martes por el diario The Wall Street Journal, las cuales le han dado la vuelta al mundo en cuestión de horas.

El traductor y sus cuatro hijos permanecen escondidos en Afganistán, donde los talibanes recuperaron el poder a mediados de agosto, después de intentar abandonar el país infructuosamente durante un año.

El intérprete no tiene su visa especial

El hombre y su familia se encuentran abandonados en Afganistán.

El hombre señala que su solicitud para un visado especial para migrantes afganos, destinado a los intérpretes y quienes hayan trabajado con el gobierno de EU, se quedó atascada debido a que el contratista estadounidense para el que trabajaba perdió los documentos.

Trató, como miles de compatriotas, de entrar al aeropuerto de Kabul en las últimas semanas para subirse a uno de los vuelos militares de EU para salir de Afganistán, pero no tuvo suerte: las fuerzas estadounidenses permitían que él pasara, pero no su esposa y sus hijos.

De acuerdo con información de la agencia EFE, Mohammed se cuenta entre uno de los innumerables aliados afganos de Estados Unidos que quedaron atrás después del repliegue de las tropas estadounidenses, que concluyó el lunes.

¿Qué hizo Mohammed por Joe Biden?

Hasta el momento Biden no ha hablado al respecto.

En 2008, Mohammed ayudó a rescatar a Biden y a otros dos senadores que viajaban en dos helicópteros Black Hawk de las Fuerzas Armadas, que tuvieron que llevar a cabo un aterrizaje forzoso en un valle, a 30 kilómetros de la base de Bagram, debido a una tormenta de nieve.

"No me olviden aquí", insistió el hombre afgano durante una entrevista para dicho rotativo, en la que solicitó al presidente Joe Biden su colaboración, pues afirmó estar "muy asustado" y no poder salir de casa.

