Trabajadora sexual salva a niña de 7 años que era violada por militar

Una mujer que se desempeña como trabajadora sexual logró salvar a una niña que era constantemente violada por un militar en Argentina. El sujeto solía abusar de su hijastra de 7 años y la mamá de la menor estaba al tanto de lo que ocurría pero nunca hizo nada para evitarlo.

De acuerdo con la información preliminar, el abusador T.V. contactó a la trabajadora sexual para contratar sus servicios eróticos, pero durante las conversaciones el sujeto le contó que en varias ocasiones había abusado de su hijastra y que en esta ocasión quería hacerlo mientras la trabajadora los veía.

La mujer creyó que se trataba de una broma o de la imaginación del cliente, sin embargo durante la videollamada se percató que el sujeto decía la verdad. Al ver el atroz acontecimiento la mujer le pidió al cliente una foto de su rostro, pero no lo logró.

Trabajadora sexual logró salvar a la niña en Argentina

Afortunadamente la trabajadora sexual logró salvar a la niña de su padrastro

La trabajadora no se quedó de brazos cruzados, buscó los datos del hombre en internet y lo encontró en redes sociales, donde descubrió que era un policía militar, de 35 años de edad, estudiante de derecho y oriundo de Buenos Aires.

Ella se percató que el sujeto tenía fotos con la niña y con otros menores, por lo que continuó con su búsqueda y dio con la madre de la niña, a quien contactó para contarle lo que estaba ocurriendo.

“Cuando me di cuenta de lo que realmente estaba sucediendo con este tipo, me contacté con la mamá de la nena, le dije que como madre que soy le pedía por favor que la proteja de este degenerado y lo único que me pidió es que no lo vaya a denunciar y no cuente nada”, reveló la indignada mujer.

Debido a que la mamá de la niña se negó a protegerla, la trabajadora sexual acudió a los medios de comunicación para que dieran a conocer el caso, además acudió a las autoridades para denunciar al abusador, fue así como la mujer salvó a la niña de pedófilo.

Finalmente, las autoridades detuvieron al criminal quien permanecerá detenido mientras es investigado. Elementos de seguridad también arrestaron a la mamá de la menor, quien era docente.

Abuso Sexual Infantil ¿Qué es?

El abuso sexual infantil es un delito que se paga con cárcel

Es un tipo de abuso infantil que incluye actividades sexuales con un menor. Un niño o una niña no pueden consentir de ninguna manera a participar en actividades sexuales. El abuso sexual infantil se efectua cuando una persona, los obliga a tener contacto sexual a través de caricias, besos o tocamientos; a ver y escuchar pornografía o exhibir los genitales y/o a manifestar cualquier comportamiento de tipo sexual.

Afortunadamente en esta ocasión la trabajadora sexual logró salvar a una niña, por lo que el militar que residen en el país de Argentina fue detenido y pasará parte de su vida en prisión.

