Trabajador provoca brote de COVID-19 en asilo; la mayoría estaba vacunado

Un trabajador de la salud no vacunado contra el COVID-19 desencadenó un brote en un asilo de ancianos en Kentucky, en donde la gran mayoría de los residentes habían sido inoculados, lo que provocó decenas de contagios, incluido 22 residentes y empleados que ya estaban completamente vacunados, según indica The New York Times.

Según los informes, la mayoría de los contagiados a pesar de estar inoculados no desarrollaron síntomas ni requirieron hospitalización, sin embargo, un residente vacunado perdió la vida tras contraer el COVID-19.

En total, se infectaron 26 residentes de las instalaciones, incluidos 18 que habían sido vacunados, así como 20 trabajadores de salud.

La resistencia a las vacunas ha sido pronunciada entre el personal de los hogares de ancianos de Estados Unidos, y las bajas tasas de aceptación de la vacunación aumentan la probabilidad de brotes en las instalaciones, según indicó el departamento de salud pública de Kentucky.

Brote de COVID-19 en asilo de ancianos

Cerca de 18 abuelitos vacunados contra el COVID-19 dieron positivo al virus.

El brote involucró una variante del coronavirus que tiene múltiples mutaciones en la proteína de pico, del tipo que hace que las vacunas sean menos efectivas, indicaron medios locales.

Un estudio estimó que la vacuna Pfizer-BioNTech aplicada entre los residentes y adultos mayores mostró una efectividad del 86 al 87 por ciento en la protección contra enfermedades sintomáticas.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, un caso similar ocurrió en Chicago, en donde las autoridades detectaron al menos 627 casos en 78 centros de enfermería especializada de hogares de ancianos en febrero, pero solo se encontraron 22 en personas que ya estaban completamente vacunadas.

Los autoridades de Chicago indicaron que estos hallazgos demuestran que los asilos de ancianos deben continuar siguiendo las prácticas recomendadas de control de infecciones ante el COVID-19, como el aislamiento y la cuarentena, el uso de equipo de protección personal y la realización de pruebas de rutina, independientemente del estado de vacunación.

