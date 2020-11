Trabajador de pizzería pone en confinamiento a todo un estado en Australia

Este viernes, el primer ministro de Australia del Sur, Steven Marshall presidió una conferencia para dar una actualización sobre el segundo día del duro bloqueo del estado.

Alguien le había mentido a un rastreador de contactos, dijo, lo que significaba que el estricto bloqueo del estado había sido innecesario.

"Decir que estoy furioso por las acciones de este individuo es una subestimación absoluta", dijo el primer ministro de Australia del Sur.

“Las acciones egoístas de este individuo han puesto a todo nuestro estado en una situación muy difícil. Sus acciones han afectado a empresas, individuos, grupos familiares y es total y absolutamente inaceptable".

Todo el estado en confinamiento por caso de Covid-19

A los ojos de Marshall, los hechos eran simples: un guardia de seguridad del medi-hotel Peppers de Adelaide estaba infectado con Covid-19. También trabajaron en Woodville Pizza Bar en la ciudad.

Un segundo trabajador de otro medi-hotel, el Stamford, también se había infectado. Marshall dijo que el trabajador mintió "deliberadamente", diciéndoles a los rastreadores de contratos que solo había pedido al restaurante, cuando en realidad había estado trabajando allí.

Esta supuesta mentira llevó a las autoridades a creer que el clúster estaba mucho más extendido y era más infeccioso de lo que realmente era, lo que las llevó a imponer el bloqueo a gran escala.

No contento con llamar la atención sobre el supuesto mentiroso, Marshall explicó que, según la ley de emergencia de Australia del Sur, "no hay pena asociada con decir mentiras".

Añadió: “Es un hombre y no puedo entrar en los detalles específicos de las razones de su mentira, pero no hace falta decir que el hecho de que no se nos proporcionó información precisa y veraz ha instigado un curso de eventos”, dijo.

Investigan a trabajadores de pizzerías

Casi instantáneamente, se formó una mafia en línea con usuarios que acudieron a la página de Facebook de los restaurantes de Woodville Pizza para anunciar un boicot. Los periodistas se apresuraron al frente de la tienda de la pizzería Woodville en Woodville, un vecindario de inmigrantes postindustriales en el oeste de Adelaide para preparar sus cruces en vivo.

En poco tiempo llegó un coche de la policía para vigilar la fachada de la tienda.

De alguna manera, fue una salida conveniente para el primer ministro del estado y las autoridades de salud que estaban sintiendo la presión por la decisión de subcontratar el trabajo de seguridad en los hoteles de cuarentena del estado.

Debe ser chileno: Una persona con Covid-19 que trabajaba en una pizzería mintió sobre sus actividades laborales y provocó que se declarara confinamiento en Australia del Sur. https://t.co/ksdaEs9Q1J — Daniel Soto M. (@DanielSotoM2) November 20, 2020

Ryan Batchelor, director ejecutivo del Instituto McKell en Victoria, dijo que el encuadre del anuncio funcionó para culpar directamente a un trabajador individual cuando había problemas sistemáticos reales que debían abordarse.

“Parecía que las autoridades estaban diciendo: en gran parte esto es culpa de la persona que nos mintió”, dijo Batchelor.

Aunque Blakely dijo que era mejor prevenir que curar, agregó que con el descubrimiento de nuevos casos legítimos en Australia del Sur, el virus todavía estaba en estado salvaje y, por lo tanto, se debe tomar precaución.

