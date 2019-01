Feminicidio en Colombia, su cuerpo estaba atado a un árbol con alambre de púas

Lady Johanna Morales Hurtado, una joven mujer de 25 años de edad, fue reportada como desaparecida dos días de haber sido encontrada sin vida.

Todo inició el 28 de diciembre, cuando Jesús Hermison Morales, padre de la joven la acompañó a tomar el camión de transporte público que la llevaría a su domicilio a las 11 de la noche, luego de que había ido con sus padres a ayudarlos en el puesto de venta ambulante de juguetes que tienen: Sin saberlo, esa sería la última vez que vería a su hija con vida.

Posteriormente, Johanna, si llegó a su domicilio, pero según testigos, fue abordada con un hombre desconocido en una motocicleta y mantuvo una pequeña conversación con el.

“este testigo dice que no se dio cuenta de cómo se la llevaron” dijo el padre de la ahora occisa.

Todo parece indicar, que el sujeto, esperó paciente hasta que Lady Johanna llegara a su casa.

Al no tener noticias de su hija, la reportaron ante las autoridades como desaparecida; dos días después, recibieron la llamada que les daría la peor noticia, la Policía había encontrado el cuerpo sin vida de una mujer que tenía las características que habían dado los padres.

“Yo no la vi, fue mi esposa quien estuvo en el levantamiento. Ella tenía numerosos signos de tortura” expresó con dolor Morales a medios locales.

Lady fue encontrada en posición fetal, sin un ojo y presentaba múltiples signos de tortura, la habían golpeado; le arrancaron parte de su cabello y la ataron con alambre de púas a un árbol cerca de la desembocadura del río Cauca, una zona rural de Cali en Colombia.

Su cuerpo ya estaba en avanzado estado de composición, por lo que fue necesario realizar pruebas de placas dentales cotejadas con exámenes de un tratamiento odontológico, para poder identificarla.

Cabe mencionar, que el cuerpo de Lady Johanna, fue entregado a su familia ya dentro del ataúd sellado, para que se le pudiera velar y posteriormente, ser sepultado el pasado lunes 7 de enero.

"Ella no tenía pareja ni hijos (…) No entiendo por qué tendrían que matar a mi hija así. Ella no tenía problemas", expresó conmocionado su padre.