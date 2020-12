Toques de queda y restricciones aumentan ante segunda ola de COVID-19 en Europa

Las reuniones públicas seguirán estando prohibidas en los Países Bajos, mientras que Suiza aplicará una prohibición similar, mientras las dos naciones luchan contra el empeoramiento de las infecciones por COVID-19 en medio de la segunda ola del virus en Europa.

"Realmente no va bien, no con la tasa de infección ni en los hospitales", dijo este martes el primer ministro holandés, Mark Rutte al agregar que se pueden imponer más medidas en las próximas semanas si la propagación del virus no se ralentiza.

Se produce cuando el gobierno holandés votó a favor de prolongar el "cierre parcial" del estado hasta el 15 de enero, lo que significa que los restaurantes permanecerán cerrados y los hogares podrán visitar a un máximo de tres invitados a la vez durante el período festivo.

Los Países Bajos reportaron 43,103 nuevas infecciones por COVID-19 en la semana hasta el 8 de diciembre, un aumento de más de una cuarta parte de las 33,949 de la semana anterior, según el Instituto Nacional de Salud RIVM.

"Ahora tenemos casi 10,000 sillas vacías en la mesa de Navidad debido a la corona", dijo Rutte, en referencia al número de muertos en el país de 9,704 durante lo que llamó un "año difícil".

Su tono sombrío fue repetido por su homóloga suiza, la presidenta Simonetta Sommaruga, quien advirtió que "lo peor de la pandemia aún está por llegar" si Suiza no actúa con la suficiente rapidez, ya que destacó la prohibición de todos los eventos públicos.

Han comenzado las negociaciones gubernamentales con los 26 cantones de Suiza sobre los toques de queda, según los cuales las tiendas, restaurantes, mercados e instalaciones de ocio se verán obligados a cerrar a las 19:00 horas hasta el 20 de enero.

También está previsto un cierre completo de todas las tiendas y servicios los domingos, mientras que un máximo de cinco personas pueden reunirse de dos hogares diferentes, además del 24, 25, 26 y 31 de diciembre, cuando pueden reunirse 10 personas.

Las estaciones de esquí están exentas de las restricciones como “actividad al aire libre”, mientras que también se espera que las personas puedan reunirse para los servicios religiosos y el parlamento.

Este martes, la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza informó de otras 4,262 infecciones por coronavirus, lo que eleva el total a 354,568, mientras que otras 92 muertes elevaron el número de decesos en Suiza y Liechtenstein a 5,116.

El ministro del Interior, Alain Berset, calificó las cifras de "peligrosas" y Sommaruga dijo que estaban aumentando "demasiado rápido y con demasiada fuerza".

Europa está registrando mayor número de muertos durante esta segunda ola de COVID-19 y la situación podría empeorar pese a la aplicación de la vacuna.

