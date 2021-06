Topos de México acuden al rescate de los heridos en Miami

Equipos de búsqueda y rescate se han unido a los bomberos y otros expertos estadounidenses que están trabajando en el lugar del derrumbe del rascacielos residencial en Miami. Entre ellos el destacado grupo de los Topos de México.

De acuerdo con información de la agencia Reuters, los Topos llegaron a Estados Unidos un día después del derrumbe en Miami y aterrizaron en Florida, detallaron funcionarios norteamericanos.

Se trata de al menos dos grupos, uno de ellos, los Topos Azteca, está dirigido por Héctor Méndez, precisa el medio mexicano Circuito Cerrado retomado en este artículo de La Verdad Noticias.

Los Topos de México acudieron al llamado

Dicha agencia de información sostiene que, la cooperación entre las autoridades de México e Israel reflejan la naturaleza internacional del área de Miami, que alberga diásporas judías y latinoamericanas Según el portal Sputnik.

Es importante mencionar que las sesiones informativas oficiales se imparten en español y criollo haitiano además del inglés. Entre los desaparecidos se encuentran familiares de la primera dama de Paraguay.

Hasta el momento, no se han detallado los roles exactos de los equipos mexicano e israelí. Sin embargo. Los funcionarios locales aseguran que tienen mucha ayuda a mano y están rotando los equipos de rescate para mantener al personal fresco.

¿Qué son los Topos de México?

Los Topos Azteca en acción en la zona del derrumbe en Miami.

Los Topos son los incansables rescatistas mexicanos que buscan la vida en medio de la muerte. Ellos son los que saben cómo encontrar a personas sobrevivientes. Ellos buscan entre los escombros a los sobrevivientes de derrumbes.

"Aceptar la muerte, renunciar a la vida, no hay padre, no hay madre, no hay noche ni día, no hay remuneración, no hay frío ni calor, no hay miedo, no hay comida, únicamente hay servicio a los demás… entonces eres un topo", dice uno de los Topos de México.

