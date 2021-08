Tony Blair critica a Biden por retirarse de Afganistán: “decisión imbécil”

El ex primer ministro británico Tony Blair criticó duramente la decisión de Joe Biden de retirar a las tropas de Estados Unidos de Afganistán, al considerar el movimiento como “trágico, peligroso e innecesario”.

Blair, quien desplegó tropas británicas en Afganistán después de los atentados terroristas del 11 de septiembre, publicó un extenso ensayo en su sitio web en el que afirmó que la retirada de los estadounidenses podría socavar los avances sociales logrados en el país en dos décadas.

“El mundo ahora no está seguro de dónde se encuentra Occidente porque es tan obvio que la decisión de retirarse de Afganistán de esta manera no fue impulsada por una gran estrategia sino por la política”, afirmó el ex líder del Partido Laborista, quien también apoyó la guerra en Irak en 2003.

Tony Blair ataca a Biden por retirada de Afganistán

Blair consideró que Gran Bretaña tiene un compromiso con sus aliados afganos.

Blair acusó al presidente de Estados Unidos de “obedecer a un lema político imbécil sobre poner fin a las ‘guerras eternas’, como si nuestro compromiso en 2021 fuera remotamente comparable a nuestro compromiso hace 20 o incluso 10 años”.

Agregó que los talibanes “darán protección y socorro a Al Qaeda, tienes a ISIS tratando de operar en el país al mismo tiempo. Miras alrededor del mundo y las únicas personas que realmente aplauden esta decisión son las personas hostiles a los intereses occidentales”.

La “obligación moral” de Gran Bretaña

Blair conversa con tropas británicas en Irak, año 2006 (Reuters).

Blair, quien gobernó Gran Bretaña de 1997 a 2007, aseguró que su país tiene “la obligación moral” de permanecer hasta completar con la evacuación de los ciudadanos británicos y de los afganos que apoyaron durante dos décadas.

“Debemos evacuar y dar refugio a aquellos a quienes tenemos responsabilidad, esos afganos que nos ayudaron y nos apoyaron y tienen derecho a exigir que los apoyemos”, dijo Blair, y recalcó que esto no debe hacerse “a regañadientes, sino por un profundo sentido de humanidad y responsabilidad.

El domingo, el Ministerio de Defensa británico informó que siete civiles afganos murieron en la caótica multitud que luchaba por abordar uno de los aviones de evacuación que salieron del aeropuerto de Kabul.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.