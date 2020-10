Cómo tomar y enviar capturas de pantalla en WhatsApp Web

Anteriormente, no era posible usar WhatsApp en la PC. Sin embargo, eso cambió en 2015 cuando la compañía lanzó un cliente web. Gracias a eso, ahora puedes acceder y enviar mensajes de WhatsApp desde tu computadora sin instalar ninguna extensión o aplicación.

WhatsApp Web admite la mayoría de las funciones disponibles en las aplicaciones móviles, incluida la capacidad de compartir imágenes, documentos e incluso agregar contactos. Si tomas capturas de pantalla con frecuencia en la computadora, puedes usar el cliente web de WhatsApp para enviarlas a tus amigos.

¿Te preguntas cómo hacerlo? Bueno, hay tres métodos para hacerlo y aquí en La Verdad Noticias te mostramos, pero antes de pasar a los screenshots es necesario configurar la web de WhatsApp.

Configurar WhatsApp Web

Abre web.whatsapp.com en su PC. Verás un código QR allí. Abre WhatsApp en tu dispositivo móvil y toca el ícono de tres puntos en la esquina superior derecha. Selecciona WhatsApp Web de la lista. Usando su teléfono, escanea el código en tu PC. Si todo va bien, verás tus mensajes de WhatsApp en el navegador. Felicidades, has registrado con éxito la web de WhatsApp.

Como se mencionó anteriormente, hay tres formas de enviar capturas de pantalla en WhatsApp Web. Estos son:

1. Copiar Pegar

El primer método es realmente sencillo. Implica copiar y pegar de forma básica desde cualquier aplicación de visor de fotos en tu PC. Sin embargo, si no estás seguro de cómo hacerlo, estos son los pasos a detalle.

Paso 1: Abre la captura de pantalla que deseas compartir en WhatsApp Web desde cualquier aplicación de visor de fotos. Una vez abierto, presione CTRL + C. Por lo general, esto funcionará, pero algunos no admiten este acceso directo, en estos casos, debes hacer clic derecho en la imagen y luego seleccionar Copiar datos de imagen en el menú. También puedes probar el atajo de teclado CTRL + MAYÚS + C.

Copia los datos de la imagen en tu computadora.

Si deseas copiar una imagen de Google Chrome o cualquier otro navegador, haz clic derecho en la imagen y luego en Copiar imagen. Alternativamente, usa el atajo de teclado CTRL + C.

Paso 2: Inicia WhatsApp Web y abre el chat donde deseas compartir la captura de pantalla.

Paso 3: En el hilo del chat, presione CTRL + V. Verás que la imagen copiada aparecerá con una vista previa. Luego haz clic en el botón Enviar.

Nota: con este método, solo puedes copiar una imagen a la vez.

2. Arrastrar y soltar

Si deseas compartir varias capturas de pantalla a través de WhatsApp Web, puedes arrastrarlas y soltarlas juntas. Para hacerlo, abre el hilo de chat en la web de WhatsApp. Luego, abre la carpeta que contiene las capturas de pantalla en tu computadora y cambia su tamaño para que puedas arrastrar fácilmente las imágenes al chat de WhatsApp.

Una vez que veas la ventana web de WhatsApp debajo de la carpeta, selecciona varias capturas de pantalla y arrástralas al hilo de chat. Puedes escribir subtítulos para cada uno de los screenshots. Finalmente, presione el botón Enviar.

Selecciona las imágenes y arrástralas a WhatsApp Web.

3. Adjuntar imagen

Otro método para compartir capturas de pantalla es usar la opción incorporada para adjuntar imágenes. Estos son los pasos:

Ingresa a WhatsApp Web y abre el hilo de chat. Haz clic en el icono Adjuntar (parece un clip) presente en la esquina superior derecha. Luego selecciona Galería de las opciones. Se abrirá una ventana. Navega hasta la carpeta que contiene las capturas de pantalla que deseas compartir. Selecciona las imágenes y aparecerán en la ventana de vista previa con un carrusel de miniaturas en la parte inferior. Haz clic en el botón Enviar.

Adjunta las imágenes directamente en WhatsApp Web.

Truco extra: Envía capturas de pantalla a ti mismo

Gracias a la capacidad para compartir archivos de WhatsApp, puedes usarlo como una alternativa a las aplicaciones para compartir fotos. Puedes enviar imágenes que incluyen capturas de pantalla o documentos desde la PC a tu dispositivo que tenga WhatsApp.

Para hacerlo, sigue los pasos:

En tu dispositivo móvil, guarda tu propio número en la lista de contactos. Abre WhatsApp en tu móvil y actualiza los contactos. Luego busca el nombre del contacto que acabas de guardar. Ábrelo y envía un mensaje de prueba para verificar si el contacto se guardó correctamente o no. Inicia la web de WhatsApp en tu PC y abre el chat reciente contigo mismo. Luego, sigue cualquiera de los métodos mencionados anteriormente para enviarte imágenes a ti mismo. Abre WhatsApp en tu dispositivo móvil y descarga las imágenes o documentos de tu propio hilo de chat.

Nota: WhatsApp permite compartir archivos de hasta 100 MB a la vez.

Editar capturas de pantalla

Lamentablemente, a diferencia de WhatsApp en dispositivos móviles, no puedes editar las capturas de pantalla en la interfaz de WhatsApp Web por lo que tendrás que utilizar otras aplicaciones de edición de imágenes en la PC.

Pero si deseas utilizar las funciones de edición de WhatsApp, primero puedes compartir la captura de pantalla contigo mismo. Luego descargar la imagen en tu dispositivo móvil, adjúntela en el hilo donde realmente deseas compartirla y después usa las funciones de edición que ofrece WhatsApp, como stickers, garabatos, texto y filtros.

Envía el screenshot

Por lo general, es muy útil compartir capturas de pantalla de números de transacciones e ID de pedidos relacionados con compras en línea y pagos, ya que ayuda a buscar números y documentos importantes rápidamente.

Ahora que sabes cómo compartir capturas de pantalla en WhatsApp Web, prepara todas esas capturas de pantalla y envíalas fácilmente sin depender de ninguna otra aplicación.