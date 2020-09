Tomar CAFÉ podría combatir el cáncer de colón en pacientes avanzados

Beneficios del café para el cáncer de colón. Foto:El Confidencial

De acuerdo con el estudio, las personas con cáncer colorrectal avanzado, beber café se asoció con una supervivencia más prolongada y una menor progresión del cáncer.

Varios compuestos que se encuentran en el café poseen efectos antioxidantes, antiinflamatorios y sensibilizantes a la insulina, que pueden contribuir a la actividad anticancerígena. Los estudios epidemiológicos han identificado asociaciones entre un mayor consumo de café y una disminución de la recurrencia y la mortalidad del cáncer colorrectal.

Investigación del café para la salud. Foto:65ymás

Estudio del café en pacientes con cáncer

Los investigadores estudiaron a 1,171 pacientes diagnosticados con cáncer de recto o colon avanzado o metastásico que no podían ser tratados con cirugía. Los pacientes completaron cuestionarios de dieta y estilo de vida, incluida información sobre su consumo de esta bebida al comienzo del estudio.

En comparación con las personas que no bebían nada, los que bebían una taza al día tenían una tasa de supervivencia general aumentada en un 11% y una tasa de vida sin progresión del 5%. Cuanto más café bebieran, mejor.

Aquellos que bebieron cuatro o más tazas al día tuvieron un 36% más de supervivencia general y un 22% más de supervivencia sin que su enfermedad empeorara. Que el café fuera descafeinado o normal no importaba mucho.

El estudio, en JAMA Oncology, controló la raza, el tabaquismo, el consumo de alcohol, el uso de aspirina, la diabetes y la adición de leche, cremas no lácteas o edulcorantes al café.

TE PUEDE INTERESAR:Pros y contras del café: ¿son más los beneficios de la cafeína en la salud?

Combate las alergias y muchas más con el consumo de Remolacha ¡Sorpréndete con sus beneficios!������������https://t.co/aGr6872Q1Z — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) September 23, 2020

El coautor principal, Christopher Mackintosh, estudiante de cuarto año de medicina en la Escuela de Medicina Alix de Mayo Clinic, enfatizó que beber café no es una cura ni un tratamiento para el cáncer. Si un paciente ya toma café, debería sentirse bien al respecto. No se harán daño a sí mismos. Pero no sugeriría que la gente comience a tomar café para tratar o prevenir el cáncer.