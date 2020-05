Todo lo que debes saber sobre las caretas protectoras frente al COVID-19

Está comprobado que la higiene personal, especialmente en las manos, y mantener las medidas de prevención adecuadas son fundamentales para hacer frente al covid. A continuación te detallamos todo lo que debes saber.

Medidas de prevención frente al covid

Como decimos, las medidas de prevención como las que vamos a detallar son fundamentales para frenar la cadena de contagios y protegerse frente al covid.

Mantener una distancia de seguridad

Mantener una distancia de seguridad de unos dos metros es fundamental para evitar posibles contagios. De este modo, las gotitas que una persona puede desprender al hablar, estornudar, toser, etc, no pueden llegar a la persona más cercana porque mantiene precisamente dicha distancia de seguridad. De este modo se evita que la cadena de contagio continúe.

Lavarse las manos

Cada vez que salgamos a la calle y volvamos a casa o toquemos cualquier superficie, etc hay que lavarse las manos en cuanto se tenga oportunidad. Con agua y jabón como suele ser tradicional o con una solución hidroalcohólica que puedes encontrar en supermercados y farmacias y que sirve para desinfectar.

No te toques

También es importante que seas consciente de no tocarte la cara con las manos. Del mismo modo también es importante que se dé un cambio en cierto tipo de costumbres. Si vas a toser o a estornudar lo mejor será que te tapes con el codo y no con la mano porque, de lo contrario, suele puedes acabar siendo un vector de transmisión.

Apuesta por las caretas

Se ha demostrado que una de las vías de contacto es mediante el contacto con los lagrimales. Por ello no es solo importante cubrirse la parte de la boca y la nariz sino ofrecer una protección lo más completa posible y aquí entraría un modo de protección que incluya los ojos. Este tipo de protección es justo lo que ofrecen las caretas de pvc, fáciles de usar, de colocar, de limpiar y muy útiles para evitar el contagio del covid.

En el caso de que uses mascarillas quirúrgicas debes saber que son de un solo uso y si no respetas esta medida puede ser más contraproducente que no llevarla. También debes saber que hay de diversos tipos con filtro, sin él, regulables, de un solo uso, caretas y mucho más. La cuestión es saber cómo usarlas correctamente en cada caso.

No te olvides de los guantes

Ponerse guantes es fundamental para que la piel de las manos no esté en contacto directo con posibles superficies infectadas por este virus. Para ello bastará con unos guantes de latex desechables. Y, por supuesto, ser constantes con estas medidas de prevención e interiorizar que hasta que haya una vacuna es el modo de prevenir el contagio tanto propio como hacia los demás.

Los zapatos déjalos en la puerta

En países asiáticos y nórdicos esto es una costumbre pero lo cierto es que en zonas como España no es así. Hay que aprender a dejar los zapatos en la puerta para no meter dentro de casa el virus. Por supuesto puede que la suela del zapato no haya entrado en contacto con el covid 19 pero quizá sí y el único modo de no arrastrar el virus hacia otras zonas de la casa es dejando los zapatos a la entrada, preferiblemente dentro de una bolsa que siempre será la misma.

Desinfecta la compra

Puedes hacer la compra tanto online como de manera presencial, siempre y cuando se guarden las medidas de higiene pero es importante que en cualquier caso desinfectes determinados productos de la compra. De este modo te asegurarás que cualquiera de las superficies que tocas está libre de este virus.

Respeta las normas

Al final todas estas medidas de prevenci ón de alg ún modo se pueden resumir en una sola; respeta las normas que se han dictado en cada ciudad o pa ís. En cualquier caso en todas las zonas encontrarás estos puntos en com ún; y es que solo la prevenci ón y la protecci ón pueden servir para evitar un contagio de covid, por lo que queda claro que son clave y que no son opcionales. Mantener la salud propia y la de los demás gracias a estas medidas en una obligación de todos y cada uno de los ciudadanos.