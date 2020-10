Todas las funciones del código QR de WhatsApp y WhatsApp Web

Como te habrás dado cuenta, el código QR de WhatsApp Web es lo principal que debes tener para iniciar sesión en tu cuenta del navegador. Si no estás seguro de cómo obtenerlo, abre https://web.whatsapp.com/ que también podría llamarse como la página de escaneo de WhatsApp Web.

¿Cómo funciona el código QR?

Del lado derecho de las instrucciones, verás una clase de código de barras bidimensional con el logotipo de WhatsApp en el centro. Este es el código QR de WhatsApp Web que deberás escanear desde la aplicación móvil de tu teléfono para poder usar el servicio web de WhatsApp en línea.

Es importante recalcar que no funcionará escanear este código con un lector de códigos QR normal o desde la aplicación de cámara del teléfono. Si no estás seguro de cómo escanear el código QR de WhatsApp Web usando la aplicación, sigue los pasos que se indican a continuación.

¿Cómo escanear el código QR desde tu computadora?

Esta modalidad de WhatsApp puede ser utilizada por medio de las aplicaciones instaladas en Android o iOS, a través de las cuales se podrá acceder a un escáner de código QR que analizará el código QR que se proporciona el sitio web.whatsapp.com.

Abre WhatsApp en tu celular Ingresa a la Configuración o Ajustes de la aplicación. En iOS puedes hacerlo directamente oprimiendo “Ajustes” o “Configuraciones”, mientras que en Android debes presionar los tres puntos situados en la esquina superior derecha y luego “Ajustes”. Toca en la opción WhatsApp Web. Inmediatamente se abrirá el escáner de código QR. Entra desde tu PC a https://web.whatsapp.com/ Con el escáner abierto en tu celular, situalo frente a la pantalla del ordenador.

Escanear el código QR desde un teléfono

Existe la posibilidad de usar la aplicación de mensajería instantánea desde el navegador del celular de modo que podrás leer las conversaciones del WhatsApp instalado en otro teléfono. Para ello necesitarás el navegador Google Chrome y ambos móviles conectados a internet.

Abre el navegador Google Chrome en el celular con el que quieres abrir WhatsApp Web. Accede a https://web.whatsapp.com/ desde Google Chrome. Una vez dentro, abre el menú de Chrome presionando los tres puntos situados en la esquina superior derecha. Activa “Versión para ordenador“. La página se recargará y se mostrará la versión para PC que muestra el código QR.

¿Cómo iniciar sesión en WhatsApp Web sin código QR?

1.- Descargar BlueStacks. Descargue BlueStacks en la web e instálelo en su PC haciendo clic en el botón de descarga.

2.- Abrir la tienda de aplicaciones Bluestacks. Después de la descarga, abra la tienda de aplicaciones Bluestacks y busque WhastApp en el menú de búsqueda

3.- Descargar. Haga clic en el botón de descarga.

4.- Verificar del número de teléfono. Ahora se le pedirá que complete su número de teléfono que desea utilizar para la verificación.

5.- WhatsApp instalado. Ingrese el número de teléfono que desea usar en su PC y WhatsApp se instalará correctamente sin escanear el código QR.

6.- Agregar contactos. Puede agregar contactos con los que desea chatear presionando el botón de menú y haciendo clic en administrar contactos, ya que el número que usará en su escritorio será diferente del que usa en su teléfono.

7.- Diferentes números de teléfono. Debe tener esto en cuenta que no puede usar el mismo número en su teléfono también en esta aplicación. El número de teléfono debe ser diferente en ambos lugares.

¡Y eso es todo! Ahora ya deberías poder iniciar sesión en WhatsApp en tu computadora sin necesidad de escanear un código QR.

¿Cómo agregar una cuenta de WhatsApp a Facebook?

Paso 1: Abre tu página de Facebook y toca "configuración".

Paso 2: Desliza hacia abajo hasta la pestaña de WhatsApp.

Paso 3: Conecta WhatsApp. Ahora, verás un código que necesitarás para iniciar sesión en Facebook.

Paso 4: Abre facebook.com/device en el navegador de tu computadora o teléfono.

Teléfono: Presiona "ingresar código". Luego, ingresa el código y toca "continuar". Después de esto, presiona "confirmar" para completar.

Computadora: ingresa el código y luego presiona "continuar". Después de esto, presiona en "confirmar" para completar.

Paso 5: Ahora, en el portal, marca "Acepto recibir mensajes en WhatsApp".

Paso 6: Selecciona "continuar".

Paso 7: Abre WhatsApp en tu teléfono.

Android: toca la "pestaña de chats". Luego, ve a "más opciones". Abre "WhatsApp web".

iPhone: Toca configuración. Luego, ve a "WhatsApp web / escritorio".

Paso 8: Usando el teléfono, escanea el código QR en el sitio web oficial de WhatsApp Web. Si has iniciado sesión en otro dispositivo en el momento en que intentas escanear el código QR, toca:

Android: +

iPhone: Escanear el código QR

Paso 9: Desde el portal toca "Listo" para agregar una cuenta de Whatsapp a tu cuenta de Facebook.

¿Cómo compartir código QR de WhatsApp con Android?

Los usuarios de Android pueden seguir estos pasos para compartir su código QR de WhatsApp con alguien.

Paso 1: Primero, abre WhatsApp en tu dispositivo.

Paso 2: A continuación, toca Más opciones (tres puntos).

Paso 3: en el menú desplegable, toca Configuración.

Nota: En la nueva página, tu código QR se mostrará junto a tu nombre.

Paso 4: debes tocar el icono QR que se muestra junto a tu nombre.

Paso 5: en la nueva página, toca el icono Compartir.

Nota: Una vez que tocas el icono de compartir, aparecerán numerosas opciones en la pantalla.

Paso 6: Selecciona cualquier aplicación para compartir tu código QR.

Nota: También puedes elegir:

Recortar o rotar el código QR: para recortar o rotar la imagen del código QR, toque el icono Recortar.

Agregue un título al código QR: incluso puede ingresar un mensaje en el campo de texto.

Atrás: para revertir los cambios realizados en la imagen de su código QR, toque el icono Atrás.

Paso 7: Por último, selecciona un contacto y toca Enviar.

¿Cómo compartir código QR de WhatsApp con iPhone?

Los pasos para enviar el código QR de WhatsApp en este caso son bastante similares a los de Android.

Paso 1: Primero, abre WhatsApp en tu iPhone.

Paso 2: A continuación, ve a Configuración.

Paso 3: Ahora toca el ícono QR que se muestra junto a tu nombre.

Paso 4: en la nueva página, toca el ícono Compartir.

Paso 5: Ahora, desde las opciones dadas, selecciona una aplicación para compartir y toca Enviar.

Si compartes tu código QR por error o lo envías a un grupo de personas desconocidas, puedes deshacer el problema simplemente eligiendo la opción de actualizar tu código, lo cual puedes hacer las veces que sea necesario.

Otras aplicaciones para múltiples cuentas de WhatsApp

Multiple Messenger App

En tu navegador, busca la aplicación de mensajería múltiple y agrégala como tus extensiones de Chrome. Esta aplicación te brinda fácil acceso a todas las redes sociales, incluidas Instagram, Facebook, Twitter y WhatsApp.

Una vez instalado Multi-messenger como extensión de Chrome, puedes abrirla y hacer clic en el icono de WhatsApp. Inmediatamente serás redirigido a un código QR. Abre la cuenta que deseas configurar en tu teléfono y escanea el código QR.

Tan pronto como se escanee el código, podrás usar la tercera cuenta de WhatsApp en tu escritorio.

Session Box

Esta es otra extensión de Chrome que se puede usar para múltiples inicios de sesión en el mismo sitio web. Encuéntralo a través de tu navegador y descárgalo. Una vez que se haya agregado como una extensión de Chrome, ábrelo y busca WhatsApp Web a través del navegador. Ahora en tu teléfono, abre la cuenta que deseas escanear y sincronízala escaneando el código QR. Es fácil de usar y gratuito. Además, con esta extensión, puedes configurar tantas cuentas de WhatsApp como desees.

Solución a errores de código QR en WhatsApp Web

1 Borrar cookies del navegador de computadora.

Si el código QR de WhatsApp Web no funciona, la primera solución es borrar las cookies del navegador en su computadora. Si usa Google Chrome:

- Vaya a Configuración.

- Desplázese al menú de privacidad y seguridad.

- Seleccione borrar datos de navegación.

- Seleccione la casilla de Cookies y otros datos de sitios web.

2 Verifique que su teléfono esté conectado a Internet.

Si el código QR de WhatsApp Web no funciona (específicamente, si el código QR está cargado en su computadora pero no puede escanearlo en su teléfono), es posible que su teléfono no esté conectado a Internet.

Una forma rápida de comprobar si su teléfono está conectado a Internet es abrir un navegador en su teléfono y visitar un sitio web. Si su teléfono está conectado a Internet pero aún no puede escanear el código QR, reinicie su teléfono e intente nuevamente.

Si el escaneo del código QR aún no funciona, pruebe la siguiente solución sugerida.

3 Cambiar a un navegador diferente.

Después de probar las 2 primeras correcciones sugeridas, pero el código QR Web de WhatsApp aún no funciona, cambie a un navegador diferente en su computadora.

Si inicialmente usa Google Chrome, intente abrir web.whatsapp.com en Firefox o Microsoft Edge. Luego, intente escanear el código QR nuevamente. Si probar con otro navegador no resuelve el problema, reinicie su computadora y vuelva a intentarlo.

Si cambiar a otro navegador y reiniciar su computadora no resuelve el problema, pruebe mi próxima solución sugerida.

4 Actualice su navegador.

¿El código QR de WhatsApp Web todavía no funciona? Compruebe si su navegador tiene la última actualización.

5 Cerrar sesión en todos los dispositivos en WhatsApp.

Si después de haber probado todas las soluciones sugeridas anteriormente, el código QR web de WhatsApp todavía no funciona, intente esto:

1.- Abra la aplicación WhatsApp en su teléfono. Luego, para la aplicación de Android, en la parte superior derecha, toque los 3 puntos. Si usa un iPhone, en la parte inferior derecha de la aplicación, toque Configuración.

2.- Luego, para la aplicación de Android, toque WhatsApp Web. Para la aplicación de iPhone, toque WhatsApp Web / Desktop.

3.- Finalmente, toque Cerrar sesión en todos los dispositivos. Una vez que haya hecho esto, intente escanear el código QR de WhatsApp nuevamente.

¿Cómo eliminar la cuenta de WhatsApp?

Abre tu portal y toque "configuración". Elige "cuentas". Luego, tu nombre. Toca "WhatsApp". Selecciona "Eliminar cuenta". Ahora, abre la aplicación WhatsApp en tu teléfono o WhatsApp web / Desktop en tu PC. Abre el chat individual con "Portal de Facebook" para ver el código de confirmación que se envió. Ingresa el código de confirmación en el portal. Presione "listo" Toca "eliminar" para eliminar la cuenta de WhatsApp del portal de Facebook.

Para conocer con mayor detalle cómo realizar cada uno de los procedimientos, La Verdad Noticias te comparte los siguientes artículos. ¡Déjanos en los comentarios si te fueron de utilidad!

