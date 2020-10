Todas las actualizaciones de WhatsApp y WhatsApp Web para Android y iOS del 2020

Actualización del 24 de octubre 2020

WhatsApp Messenger beta para iOS 2.20.120.17

NUEVA IU DE DISPOSITIVO VINCULADO

En la actualización beta de WhatsApp Messenger para iOS 2.20.120.17, WhatsApp ha lanzado una nueva interfaz de usuario para WhatsApp Web / Desktop

La etiqueta dice "Use WhatsApp en otros dispositivos", pero en realidad todavía no es posible porque WhatsApp todavía está funcionando. El botón “Vincular dispositivo” se utiliza para crear una nueva sesión con WhatsApp Web. En el futuro se utilizará para crear sesiones con otros dispositivos.

NUEVA IU DE USO DE ALMACENAMIENTO

En la misma actualización también vemos una nueva interfaz de usuario para el uso del almacenamiento, que incluye todas las herramientas implementadas en WhatsApp para Android.

Para alcanzar el nuevo Uso de almacenamiento, debe abrir Almacenamiento y datos en la configuración de WhatsApp. Puede notar que WhatsApp ha cambiado el orden de esas secciones aquí, dando prioridad al uso de almacenamiento

Después de seleccionar Uso de almacenamiento, finalmente puede ver la nueva interfaz de usuario

Este es el contenido del nuevo uso de almacenamiento:

La primera sección tiene una barra de almacenamiento, útil para comprender la porción de espacio que ocupan todos sus medios de WhatsApp.

La segunda sección nos ayuda a revisar todos los archivos compartidos, con el fin de eliminar los medios innecesarios, para que podamos liberar espacio. Aquí podemos ver archivos reenviados y grandes (y también podemos ordenarlos).

La última sección contiene la lista de nuestros chats como de costumbre, con la posibilidad de buscar un chat específico.

Desafortunadamente, con la nueva interfaz de usuario de uso de almacenamiento, ya no es posible eliminar medios específicos de un chat.

Actualización del 21 de octubre 2020

WhatsApp beta para Android 2.20.203.3

ÚNETE A LAS LLAMADAS PERDIDAS

WhatsApp trabaja desde hace unos meses en una nueva función que permite unir llamadas rápidamente en una situación determinada. En particular, si alguien entre sus contactos lo invita a unirse a una llamada grupal y no puede unirse en ese momento, podrá unirse la próxima vez que abra WhatsApp, si la llamada no se ha cerrado.

Esta función está en desarrollo y estará disponible en una actualización futura.

BLOQUEO BIOMÉTRICO

WhatsApp está trabajando en nuevas mejoras para Fingerprint Lock, la función que permite proteger WhatsApp con la huella digital.

Si su dispositivo Android no tiene un sensor de huellas digitales pero tiene un sistema de reconocimiento facial, obviamente no puede usar el bloqueo de huellas digitales, ¡pero WhatsApp finalmente está trabajando para mejorarlo con nuevas funciones!

El bloqueo de huellas digitales será un bloqueo biométrico, ya que admitirá más formas de autenticar su identidad para abrir WhatsApp.

Se admitirá el reconocimiento facial si el dispositivo tiene un sensor adecuado.

También se considerará cualquier otro identificador único si falla la huella digital o el reconocimiento facial. En realidad, no hay forma de abrir WhatsApp si el sensor de huellas dactilares no puede identificarlo, pero en este caso habrá más formas disponibles desde el sistema operativo.

Esta es otra característica actualmente en desarrollo y estará disponible en una actualización futura.

Actualización del 19 de octubre 2020

WhatsApp Web 2.2043.7

LLAMADAS

WhatsApp está considerando la idea de ofrecer llamadas de voz y video en las próximas semanas, incluso si el desarrollo se encuentra en una etapa beta.

Cuando reciba una llamada de WhatsApp Web, se le presentará una ventana donde podrá aceptar o rechazar la llamada entrante.

Cuando llames a alguien, WhatsApp mostrará otro tipo de ventana, es más pequeña e incluye el estado de la llamada

¡El soporte para llamadas de voz y video grupales también está incluido!

Nota: esta función no está disponible, pero WhatsApp está considerando ofrecerla pronto.

Actualización del 15 de octubre 2020

WhatsApp beta para Android 2.20.202.9

SOPORTE EN LA APLICACIÓN DE WHATSAPP

En la actualización de WhatsApp beta para Android 2.20.202.7 hemos descubierto pistas ocultas sobre el futuro Soporte In-App de WhatsApp, una nueva función que permitirá comunicarse con el Soporte oficial de WhatsApp mediante un chat de WhatsApp.

Descubierto en la versión beta de WhatsApp para la actualización de Android 2.20.202.7

El chat de soporte de WhatsApp es un chat verificado, por lo que el usuario puede verificar su autenticidad y, obviamente, está encriptado de extremo a extremo. En este caso la descripción es diferente, porque WhatsApp puede leer su contenido, visto que el destinatario es WhatsApp, pero su contenido quedará entre el usuario y WhatsApp.

En este chat el usuario recibirá la respuesta del ticket abierto desde Configuración de WhatsApp. Puede comunicarse con WhatsApp, brindando más detalles en el chat, y cuando la conversación termine, el chat se cerrará automáticamente.

La función está en desarrollo y estará disponible en una actualización futura.

INFORMACIÓN DE NEGOCIOS

WhatsApp está desarrollando una nueva pantalla, brindando más información sobre WhatsApp Business, su segunda aplicación.

Se recuerda en esta pantalla que, al usar WhatsApp Business, puede administrar fácilmente su negocio utilizando herramientas comerciales útiles, para conectarse con más clientes creando anuncios en Facebook o en otro lugar, y su historial de chat (incluidos los medios) se moverá automáticamente desde WhatsApp Messenger para WhatsApp Business.

Actualización del 15 de octubre 2020

WhatsApp beta para Android 2.20.202.8

NUEVO PAQUETE DE STICKERS

WhatsApp está lanzando un nuevo paquete de stickers llamado Baby Shark

Este paquete de stickers está animado. El paquete de stickers se marca como animado cuando “play” está visible junto a su nombre.

BÚSQUEDA DE STICKERS

WhatsApp está lanzando otra función que permite encontrar rápidamente los stickers perfecta para cualquier situación. La función permite escribir términos específicos para encontrar stickers relativas.

WhatsApp está comenzando a habilitar parcialmente, para usuarios específicos, la opción de búsqueda de stickers. Si está habilitado para usted, puede ver un nuevo ícono de búsqueda en la vista del selector de calcomanías

Si toca el icono de búsqueda, puede buscar rápidamente stickers

Tenga en cuenta nuevamente: WhatsApp habilita la función para usuarios específicos. Si no está habilitado para usted, espere las próximas actualizaciones.

Actualización del 13 de octubre 2020

WhatsApp beta para Android 2.20.202.7

SOPORTE EN LA APLICACIÓN DE WHATSAPP

WhatsApp está desarrollando actualmente una función que permite comunicarse con el soporte técnico dentro de la aplicación.

La primera vez que puede ponerse en contacto con el soporte dentro de la configuración de WhatsApp y una nueva sección estará disponible

En esta sección, el usuario podrá agregar el informe que llena ese campo de texto, y puede optar por incluir información del dispositivo si está informando problemas. La información del dispositivo, como los detalles del sistema y los registros, puede ayudar a WhatsApp a investigar y brindarle la mejor respuesta.

Tenga en cuenta que los mensajes de texto, los medios y las actualizaciones de estado nunca se incluyen en los registros.

Cuando WhatsApp tenga una respuesta para el usuario, recibirá el mensaje en un chat de Soporte de WhatsApp, lo que le permitirá comunicarse con el técnico. Cuando termine la conversación, el chat se marcará automáticamente como cerrado.

Como es habitual, el usuario puede abrir un nuevo ticket en la configuración de WhatsApp.

Esta función está en desarrollo y, como se menciona en nuestra tabla principal, estará disponible en una versión futura para todos.

Actualización del 2 de octubre 2020

WhatsApp Web 2.2039.9

ACCESO DIRECTO AL CATÁLOGO

Recientemente se introdujo un acceso directo al catálogo en iOS y Android, y WhatsApp también ha agregado el mismo acceso directo en la actualización de WhatsApp Web / Desktop 2.2039.9.

Este acceso directo es visible en los chats comerciales, cuando ofrecen un catálogo.

SIEMPRE MUTE

WhatsApp lanzó la actualización de iOS 2.20.110.23, que trae la opción Siempre, para silenciar los chats para siempre.

En esta actualización para WhatsApp Web / Desktop, podemos ver la misma opción ya habilitada

NUEVOS ICONOS DE ADJUNTOS

Visto anteriormente en la actualización 2.2037.6, WhatsApp ahora ha habilitado los nuevos íconos de archivos adjuntos

Actualización del 1 de octubre 2020

WhatsApp Messenger beta para iOS 2.20.110.23

COMPATIBILIDAD IOS 14

Con la actualización 2.20.90 y 2.20.100, WhatsApp trabajó para implementar algunas correcciones para iOS 14.

Hoy hay una nueva versión beta disponible, que brinda soporte completo para iOS 14, corrige nuevos errores y compila la aplicación usando el SDK de iOS 14.

Algunos cambios son visibles para la barra de búsqueda, ahora más grande

WhatsApp para iOS 2.20.110 tiene la compatibilidad con la biblioteca limitada, proporcionada desde el SDK de iOS 14

SILENCIAR SIEMPRE

WhatsApp ahora está lanzando una opción para silenciar los chats.

ACCESO DIRECTO AL CATÁLOGO

La función se detectó anteriormente en una versión beta reciente de WhatsApp para Android, pero ahora también está disponible en iOS. Los chats de negocios ahora tienen un solo botón de llamada: cuando se toca, puede elegir el tipo de llamada.

Si la empresa ha configurado un catálogo, se agregará un acceso directo en la barra de navegación

La función está disponible hoy para los probadores beta, con la actualización 2.20.110 de TestFlight.

MEDIOS EXPIRANDO

La función “Expiring Media” fue descubierta en la beta de WhatsApp para Android 2.20.201.1 hace unos días, permitiendo borrar una imagen, video o GIF en el teléfono del destinatario, después de verlo por primera vez. Esta función está en desarrollo, pero tenemos detalles sobre cómo se desarrolló.

Al enviar un medio que vence, desaparecerá en el teléfono del destinatario después de verlo.

No hay una fecha para el lanzamiento de la función porque está en desarrollo y es una función experimental. Tenemos que esperar una futura actualización.

Actualización del 1 de octubre 2020

WhatsApp beta para Android 2.20.201.10

SIEMPRE SILENCIADO

En esta actualización, WhatsApp habilita para varios usuarios una función llamada Siempre Silenciado, una nueva opción que reemplaza “1 año” al silenciar un chat.

Puede comprender fácilmente qué es esta función: ¡finalmente puede silenciar un chat para siempre!

La función está disponible hoy para probadores beta. Si no aparece, tenga paciencia y recibirá esta opción en unos días.

NO HAY LLAMADAS PARA NEGOCIOS VERIFICADOS

Actualmente, WhatsApp oculta los botones de llamadas de voz y videollamadas en los chats con cuentas comerciales verificadas. También desaparecen de la información de contacto.

Esos botones siguen estando disponibles si toca el icono de perfil en el chat y la lista de contactos. No sabemos si es intencional o qué, pero aparentemente los botones de llamada no están disponibles para las cuentas comerciales verificadas en el chat.

NUEVO USO DE ALMACENAMIENTO

Con la actualización 2.20.201.9 anterior, WhatsApp comenzó a lanzar la nueva interfaz de usuario de uso de almacenamiento y sus herramientas. La implementación fue lenta, por lo que no muchas personas han recibido el uso de almacenamiento rediseñado.

Después de instalar la actualización 2.20.201.10, varios usuarios ahora están recibiendo la función.

DIRECTRICES PARA LOS MEDIOS

WhatsApp está implementando otra función llamada Pautas de medios, que permite alinear fácilmente stickers y texto cuando edita imágenes, videos y GIF.

Actualización del 29 de septiembre 2020

WhatsApp beta para Android 2.20.201.9

NUEVO USO DE ALMACENAMIENTO

WhatsApp lanza hoy una nueva actualización: 2.20.201.9. Esta actualización trae correcciones de errores generales y mejoras, pero WhatsApp también está comenzando a implementar una nueva función para varios usuarios: ¡la nueva interfaz de usuario y herramientas de uso de almacenamiento!

La sección Uso de almacenamiento se ha rediseñado por completo, proporcionando ahora más detalles útiles.

La primera sección tiene una barra de almacenamiento moderna. Es muy útil comprender la porción de espacio que ocupa sus archivos multimedia.

La segunda sección nos ayuda a revisar todos los archivos compartidos, con el fin de eliminar los medios innecesarios, para que podamos liberar espacio. Aquí podemos ver archivos reenviados y grandes (y también podemos ordenarlos), con una interfaz de usuario completamente diferente a la publicada en el artículo anterior.

La última sección contiene la lista de nuestros chats como de costumbre, con la posibilidad de buscar un chat específico.

WhatsApp está implementando lentamente la función HOY para los probadores beta.

Actualización del 24 de septiembre 2020

WhatsApp beta para Android 2.20.201.6

MEDIOS EXPIRANDO

Medios Expirados es una función que permite eliminar una imagen, video o GIF en el teléfono del destinatario, una vez que ve el elemento.

Cuando la función esté disponible para los probadores beta en una compilación futura, hay un nuevo botón llamado Ver una vez

Cuando los medios se envían usando esta opción, el destinatario puede verlos solo una vez

Cuando el usuario abandona el chat, ahora hay una burbuja que dice "Ver una vez que la foto caducó"

Por el momento, no hay una fecha de lanzamiento para la función, porque está en desarrollo.

Actualización del 23 de septiembre 2020

WhatsApp beta para Android 2.20.201.4

NUEVO BOTÓN DE LLAMADA

En la actualización beta 2.20.200.3, WhatsApp estaba trabajando en un nuevo botón de llamada para chats de negocios. En estos chats, los botones de llamada de voz y video ahora se fusionan en un solo botón, por lo que hay espacio para el acceso directo del catálogo

Para realizar una llamada de voz o video, el usuario debe tocar el botón de nueva llamada, eligiendo el tipo de llamada

WhatsApp está implementando esta función hoy, actualice su versión beta de WhatsApp a 2.20.201.4 para forzar la activación. Si algo salió mal y no ha recibido la activación, espere 24 horas.

Tenga en cuenta nuevamente que esta función está disponible en los chats comerciales, porque era necesario agregar el acceso directo al catálogo.

Actualización del 21 de septiembre 2020

WhatsApp beta para Android 2.20.201.1

MEDIOS EXPIRANDO

WhatsApp está trabajando en una nueva función llamada Medios Expirados, una extensión de la función Mensajes Expoirados. Cuando el usuario decide enviar un medio que vence (imágenes, videos y GIF), el medio desaparecerá en el teléfono del destinatario, una vez que abandone el chat.

Cuando la función esté habilitada, el usuario puede tocar el botón nuevo para enviar los medios con el vencimiento

Después de tocar el botón, la función se habilitará para el medio seleccionado.

Los medios que vencen aparecerán de una manera diferente en la conversación, por lo que puede entender fácilmente que la imagen va a vencer.

Por el momento, no hay ningún seguimiento sobre la detección de capturas de pantalla para los medios caducados.

Actualización del 19 de septiembre 2020

WhatsApp se encuentra en una etapa final de prueba para la función de múltiples dispositivos

DISPOSITIVOS MÚLTIPLES

WhatsApp está desarrollando la mejor característica de la historia que le permitirá usar la misma cuenta de WhatsApp en 4 dispositivos diferentes al mismo tiempo.

No necesitará una conexión a Internet en el teléfono principal, por lo que puede usar WhatsApp Desktop cuando su teléfono está apagado, por ejemplo, u otros dispositivos.

WhatsApp en realidad está planeando una nueva interfaz de usuario moderna para el cliente de escritorio, que muestra cómo se migra el historial de chat desde su dispositivo y que el proceso está cifrado de extremo a extremo.

Algunas funciones sobre la opción de múltiples dispositivos aún no están listas, pero las más importantes sí, por ejemplo la posibilidad de sincronizar el historial de chat, silenciar sus chats, destacar / entregar mensajes, etc.

Todos los demás dispositivos vinculados podrán funcionar sin una conexión con su teléfono.

Dado que la función está en desarrollo, es posible que algunas funciones aún no estén disponibles, por lo que puede decidir abrir su cuenta de WhatsApp en cualquier momento.

Actualización del 18 de septiembre 2020

WhatsApp beta para Android 2.20.200.11

FONDO DE PANTALLA

WhatsApp está trabajando para permitir personalizar mejor tus chats, utilizando diferentes fondos de pantalla. Será posible establecer la opacidad y agregar Doodles de WhatsApp .

En esta versión beta, WhatsApp está trabajando para permitir establecer un fondo de pantalla para un chat específico.

Al configurar un nuevo fondo de pantalla en un chat, WhatsApp le preguntará si desea configurar este fondo de pantalla en el chat actual o globalmente (excepto los chats que tienen un fondo de pantalla personalizado).

Como se menciona en la tabla, la función está en desarrollo y estará disponible en el futuro.

Actualización del 16 de septiembre 2020

WhatsApp beta para Android 2.20.200.10

Esta actualización finalmente trae correcciones de errores para Emojis usados recientemente . En las actualizaciones anteriores, cada vez que el usuario actualizaba WhatsApp, elimina automáticamente los emojis usados recientemente.

HUELLA DACTILAR

Es una función de privacidad, nadie creará en secreto una nueva sesión si alguien está usando su teléfono temporalmente.

Actualización del 16 de septiembre 2020

Muchos problemas en las versiones beta 2.20.200 de WhatsApp para Android

CORRECCIÓN DE ERRORES

En la actualización beta 2.20.200.5, varios usuarios experimentaban un bloqueo al intentar abrir Storage Usage .

WhatsApp posteriormente implementa nuevas herramientas para el uso del almacenamiento. Este error se corrigió en la versión beta 2.20.200.6.

EMOJIS RECIENTEMENTE ENVIADOS

En estas compilaciones, hay un error que elimina por completo los emojis usados recientemente. Esto suele ocurrir cada vez que el usuario actualiza WhatsApp. En realidad, no existe una solución para este error.

ADIOS GRUPOS

Después de instalar la actualización beta 2.20.200.7, muchos usuarios estaban experimentando un error extraño que los expulsó de los grupos sin una razón. A

ACCESO DIRECTO A CHAT

Al abrir un acceso directo de chat en la pantalla de inicio, Android dice que la aplicación para abrir el acceso directo (WhatsApp) no está instalada.

ESTADOS

Algunos usuarios informaban de un error que no mostraba un fondo correcto para las actualizaciones de estado. Esto sucedió con fotos o videos específicos.

Actualización del 14 de septiembre 2020

WhatsApp Web 2.2037.6

LLAMADAS

En actualizaciones anteriores (la última fue la versión 2.2025.5 ) hablamos de voz, video y llamadas grupales . En la actualización 2.2037.6, WhatsApp está experimentando botones de llamadas de voz y video.

NUEVOS ÍCONOS

WhatsApp está trabajando en nuevos íconos para el menú de adjuntos:

Estos iconos serán oficialmente visibles en una nueva actualización. Recientemente, WhatsApp ha rediseñado los iconos del menú de archivos adjuntos en la versión de Android ( actualización 2.20.198.9).

NUEVA PANTALLA DE CARGA

Prometía poder usar la misma cuenta de WhatsApp en múltiples dispositivos.

En esta actualización, WhatsApp todavía está trabajando en la nueva pantalla (por lo que aún no está disponible), pero agregaron una nueva etiqueta, lo que indica que el proceso está encriptado de extremo a extremo.

Actualización del 11 de septiembre 2020

WhatsApp beta para Android 2.20.200.6

CORRECCIÓN DE ERRORES

Esta actualización trae correcciones de errores para la sección Uso de almacenamiento . En la actualización anterior, WhatsApp se bloqueó cuando el usuario intentó abrir esta sección.

NUEVO PAQUETE DE STICKERS

WhatsApp lanzó un nuevo paquete de stickers, disponible en 2.20.200.6 y versiones inferiores, llamado Usagyuuun . Los usuarios de iOS han recibido ahora el mismo paquete de stickers.

DIMMING PAPEL PINTADO

WhatsApp estaba trabajando para mejorar los fondos de pantalla de chat .

Con la actualización 2.20.200.6, están trabajando en una nueva función llamada Atenuación del fondo de pantalla, para que pueda elegir su opacidad.

Actualización del 10 de septiembre 2020

WhatsApp beta para Android 2.20.200.3

ACCESO DIRECTO AL CATÁLOGO

WhatsApp agregó un acceso rápido en los chats comerciales, cuando la empresa ha establecido un catálogo.Tras su habilitación el acceso directo se agregó junto al nuevo botón Llamar .

BOTÓN DE LLAMADA

WhatsApp experimentó un nuevo botón de llamada. Inicialmente estuvo disponible solo en chats de negocios (si proporcionan un catálogo), posteriormente se amplió la función para otros chats también.

Este botón combina los accesos directos de llamadas de voz y video (el que realmente ve en grupos) y, cuando se toca, permite elegir el tipo de llamada.

AÑADIR DOODLES

Mencionamos en el registro de cambios 2.20.199.5 que WhatsApp estaba comenzando a trabajar para mejorar la función Fondo de pantalla, lo que le permite elegir un fondo de pantalla diferente según el tema de su sistema y el chat.

Actualización del 6 de septiembre 2020

Los mensajes de miedo y las tarjetas virtuales congelan WhatsApp

MENSAJES DE MIEDO

En estos años distintas situaciones hicieron que WhatsApp colapsara. Solo piense en el mensaje de punto negro, que contenía algunos caracteres invisibles que WhatsApp / Android no pudo procesar.

No hay una forma general de describir esto, por lo que preferimos llamarlos "Mensajes de miedo". Los mensajes de miedo son muy peligrosos y pueden destruir tu experiencia en WhatsApp.

Básicamente, un contacto puede enviar un mensaje que contiene muchos caracteres extraños. Si los lee por completo, no tienen sentido, pero WhatsApp podría interpretar el mensaje de manera incorrecta. A veces, WhatsApp tampoco puede procesar el mensaje por completo, porque su estructura es muy extraña: la combinación de estos caracteres crea una situación en la que WhatsApp no puede procesar el mensaje, lo que determina un bloqueo infinito.

Actualización del 4 de septiembre 2020

WhatsApp Web 2.2035.15

TEMA OSCURO

En esta versión, WhatsApp habilitó el soporte para el tema oscuro en WhatsApp Web. Posteriormente trabajaron en una opción para cambiar automáticamente el tema de claro a oscuro (y viceversa), según las preferencias de su sistema.

DOODLES DE WHATSAPP

WhatsApp probó una opción que permite agregar garabatos en el fondo de pantalla sólido del chat.

Actualización del 3 de septiembre 2020

WhatsApp Messenger beta para iOS 2.20.100.22

WhatsApp mejoró los Pagos para países específicos, en particular para España.

WhatsApp ha reescrito la sección para mostrar todos los archivos multimedia compartidos, con el fin de mejorar la velocidad para cargar imágenes, videos y GIF allí.

WhatsApp trabajó en mejorar los mensajes que caducan antes del lanzamiento.

Actualizó su aviso de seguridad nuevamente, cuando un nuevo contacto usa un nuevo dispositivo para iniciar sesión (en desarrollo).

WhatsApp ahora se compila con el SDK de iOS 13.6.

WhatsApp agregó oficialmente un nuevo tono cuando finaliza una llamad

WhatsApp ha agregado un nuevo tono de llamada cuando recibe una llamada grupal.

WhatsApp permite que un usuario se una a una llamada grupal perdida, si la llamada grupal aún existe.

Mejoras para iniciar WhatsApp cuando hay poco espacio de almacenamiento disponible en su dispositivo.

Actualización del 2 de septiembre 2020

WhatsApp beta para Android 2.20.199.8

MODO VACACIONES

Esta característica permitió mantener en el archivo sus chats, cuando llegaba un nuevo mensaje. Desafortunadamente, por razones desconocidas, WhatsApp decidió detener el desarrollo de la función. Ahora hay una nueva sección dedicada para el Modo Vacaciones que permite elegir diferentes parámetros. Cuando se habilite la nueva función, los chats archivados se moverán a la parte superior de su lista de chats.Si toca esta nueva celda, se presentará la sección Chats archivados y tiene un nuevo botón llamado Notificaciones. Cuando el usuario navega a Notificaciones , puede elegir el comportamiento de los Chats Archivados, cuando llegan nuevos mensajes.

DIRECTRICES PARA LOS MEDIOS

WhatsApp implementa pautas cuando agrega anotaciones interactivas en imágenes, videos y GIF, para que pueda alinear perfectamente texto, emojis y stickers.

Actualización del 28 de agosto 2020

WhatsApp beta para Android 2.20.199.5

FONDO DE PANTALLA

WhatsApp estaba trabajando en nuevas mejoras para configurar el fondo de pantalla en la versión de iOS.

La nueva función de fondo de pantalla permitirá elegir un fondo de pantalla diferente según el tema utilizado en WhatsApp

Cuando desee elegir un fondo de pantalla predeterminado, WhatsApp le preguntará si desea descargar la aplicación WhatsApp Wallpaper, una aplicación oficial de WhatsApp que proporciona fondos de pantalla. Tenga en cuenta que esta aplicación se actualizó en 2011.

Tenga en cuenta que la función permitirá elegir diferentes fondos de pantalla para diferentes chats, en iOS. Dado que WhatsApp se usa para lanzar las mismas funciones para iOS y Android, es posible ver esta opción en Android en una versión futura.

Esta función está en desarrollo y estará disponible en el futuro.

Actualización del 25 de agosto 2020

Versión web de WhatsApp para Android 2.20.198.12

NUEVO PAQUETE DE STICKERS ANIMADOS

WhatsApp lanza ahora un nuevo paquete de stickers animados llamado "Betakkuma"

Este paquete de stickers se lanzó con la versión web 2.20.198.12, pero se ha confirmado que también aparecerá con actualizaciones anteriores. Los usuarios de iOS también están recibiendo el mismo paquete de stickers hoy.

COMPATIBILIDAD

Se confirma que esta actualización funciona con Android 4.1 y versiones más recientes. Las versiones web anteriores también funcionaron con Android 4.0.1.

Tenga en cuenta que la actualización beta anterior tiene el mismo objetivo de compatibilidad.

Actualización del 23 de agosto 2020

WhatsApp está implementando nuevas herramientas para el uso del almacenamiento

USO DE ALMACENAMIENTO

La primera herramienta fue un filtro que permitía encontrar archivos reenviados y grandes. Sin embargo esas herramientas eran como un prototipo, algo que había que mejorar antes del lanzamiento (de hecho, las características que están en desarrollo se suelen cambiar antes de la activación), y hoy podemos mostrar cómo se organizan estas herramientas en el nuevo Storage rediseñado. Sección de uso!

Tenemos que prestar atención a esta captura de pantalla para comprender qué características ofrecerá el uso de almacenamiento.

La primera sección tiene una barra de almacenamiento, útil para comprender la porción de espacio que ocupa WhatsApp (todos sus medios).

La segunda sección nos ayuda a revisar todos los archivos compartidos, con el fin de eliminar los medios innecesarios, para que podamos liberar espacio. Aquí podemos ver archivos reenviados y grandes (y también podemos ordenarlos), con una interfaz de usuario completamente diferente.

La última sección contiene la lista de nuestros chats como de costumbre, con la posibilidad de buscar un chat específico.

WhatsApp todavía está mejorando estas herramientas, que están actualmente en desarrollo, y probablemente se introducirán otras antes del lanzamiento para los probadores beta (probablemente la herramienta para borrar todos los mensajes excepto los destacados, en desarrollo para iOS).

Actualización del 22 de agosto 2020

WhatsApp beta para Android 2.20.198.11

TONO PARA LLAMADAS GRUPALES

Cuando reciba una llamada grupal, WhatsApp reproducirá un nuevo tono de llamada (nota: el tono de llamada se repetirá)

NUEVAS STECKER ANIMADOS

WhatsApp ha implementado un nuevo tipo de animación para stickers animadas, colocándolos como máximo 8 veces. Los stickers animados largos (por lo que los stickers animados con muchos fotogramas) se repetirán menos veces.

Con la actualización 2.20.198.11, la función debería estar disponible para todos ahora.

MEJORAS DE UI PARA LLAMADAS

WhatsApp está trabajando actualmente para mejorar la interfaz de usuario para llamadas, en particular moviendo todos los botones a la parte inferior de la pantalla.

Nota: esta mejora de la interfaz de usuario aún no está disponible porque está en desarrollo, pero a veces puede aparecer debido a un error.

Actualización del 21 de agosto 2020

WhatsApp beta para Android 2.20.198.9

NUEVOS ICONOS

En la actualización beta 2.20.194.11, recuperamos el acceso directo de la cámara (que anteriormente se reemplazó con Habitaciones), pero se eliminó nuevamente después de una nueva actualización.

La actualización beta 2.20.198.9, WhatsApp finalmente agregó (nuevamente) el acceso directo de la cámara.

Actualización del 20 de agosto 2020

WhatsApp está experimentando apagones para varios usuarios

APAGADO GENERAL

WhatsApp está experimentando una interrupción parcial para varios usuarios. No es posible utilizar el servicio porque el servidor no funciona.

Tenga en cuenta que es posible que algunos usuarios aún puedan utilizar el servicio.

REGISTRO

No es posible registrar una nueva cuenta de WhatsApp o iniciar sesión con una cuenta existente para ciertos usuarios.

Actualización del 14 de agosto 2020

WhatsApp beta para Android 2.20.198.5

BUSCADOR DE STICKERS

WhatsApp estaba trabajando en una función que permite buscar stickers.

Hoy, gracias a la actualización beta 2.20.198.5, hemos descubierto nuevas mejoras ocultas para esta función.

Tenga en cuenta que esta función no está disponible parcialmente porque está en desarrollo. Decimos "parcialmente" porque a veces un truco podría habilitar temporalmente la función: si abre WhatsApp la primera vez y la última pestaña utilizada es "STICKERS", el botón de la etiqueta de búsqueda debería aparecer ahora, pero desaparecerá si cambia de pestaña.

Actualización del 6 de agosto 2020

¡WhatsApp está trabajando para sincronizar el historial de chat en todas las plataformas!

DISPOSITIVOS MÚLTIPLES

WhatsApp está trabajando en la posibilidad de usar la misma cuenta en diferentes dispositivos. En realidad, están probando la función para trabajar con 4 dispositivos al mismo tiempo. WhatsApp ya está trabajando para crear una interfaz en la aplicación de Android.

Cuando el usuario quiere usar WhatsApp en un segundo dispositivo, es necesario copiar el historial de chat. En este caso, WhatsApp siempre requiere una conexión Wi-Fi, porque puede usar una gran cantidad de su plan de datos.

Cuando esté conectado a la red Wi-Fi, es posible comenzar el proceso de inicio de sesión

Tenga en cuenta que, al usar esta función, ya no será necesaria una conexión a Internet en su dispositivo para usar WhatsApp Desktop.

Cuando WhatsApp haya copiado de forma segura el historial de chat en el segundo dispositivo, finalmente será posible utilizar su cuenta desde él. Tenga en cuenta que cualquier mensaje se enviará a todos los dispositivos de su familia, por lo que su historial de chat siempre se sincronizará en todas las plataformas, y cuando use o elimine un dispositivo, su clave de cifrado cambia.

Cuando cambie la clave de cifrado, se notificarán todos los chats activos (si las notificaciones de seguridad están habilitadas en la configuración de WhatsApp)

Tenga en cuenta que WhatsApp también ha desarrollado una aplicación para iPad, que se lanzará después de la activación de la función, por lo que podrá usar WhatsApp en su iPhone y su iPad al mismo tiempo.

Actualización del 6 de agosto 2020

WhatsApp Messenger beta para iOS 2.20.90.21

CÓDIGOS DE SEGURIDAD Y AVISO

WhatsApp está actualizando sus localizaciones sobre el cifrado de extremo a extremo, incluidas las actualizaciones de estado.

NUEVA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Como se anunció en la versión beta anterior de WhatsApp para Android 2.20.197.4, WhatsApp planea actualizar la Política de privacidad para los usuarios brasileños, que incluye (probablemente) algo sobre Pagos, que se habilitaron y deshabilitaron inmediatamente (debido a problemas con el país)

MULTI FONDOS DE PANTALLA

¡WhatsApp está trabajando actualmente en una nueva función que permite usar diferentes fondos de pantalla en diferentes chats! También puede elegir un fondo de pantalla diferente cuando cambia el tema del sistema. Esta es una captura de pantalla exclusiva de la función habilitada en una compilación futura

Este es un gran movimiento de WhatsApp, que nunca permitió personalizar chats específicos.

Actualización del 6 de agosto 2020

¡WhatsApp está lanzando el reproductor ShareChat!

SHARECHAT

Una de las características anunciadas en la maratón es la compatibilidad con el servicio de video ShareChat, una famosa red social india donde se pueden descubrir varios tipos de contenido, como fotos y videos. ¡Las últimas actualizaciones admiten oficialmente hoy la posibilidad de reproducir videos compartidos en ShareChat dentro de WhatsApp!

Si toca el ícono de reproducción, WhatsApp comenzará a reproducir el video

Para asegurarse de tener una versión compatible, debe instalar la última versión beta de WhatsApp para iOS 2.20.81.3 y la versión beta de WhatsApp para Android 2.20.197.7.

Actualización del 5 de agosto 2020

¡WhatsApp está implementando el modo de búsqueda avanzada para probadores beta!

MODO DE BÚSQUEDA AVANZADA

WhatsApp finalmente está implementando, para ciertos probadores beta, el modo de búsqueda avanzada.

WhatsApp está habilitando, desde el lado del servidor, la función para algunos probadores beta. Este tipo de activación es parcial y muy lenta: esto ocurre cuando una empresa decide habilitar gradualmente una función para ver los efectos de la misma cuando está habilitada.

Está en una versión beta de WhatsApp compatible (entre 2.20.197.7 y 2.20.197.10), es posible que sea uno de los usuarios que recibió la activación del modo de búsqueda avanzada.

¿Qué es el modo de búsqueda avanzada? Es una función que permite buscar un tipo específico de mensaje (texto, imagen, video, GIF, audio, documentos). Está implementado en la función de búsqueda global.

Actualización del 5 de agosto 2020

WhatsApp beta para Android 2.20.197.10

MENSAJES EXPIRANDO

Hemos anunciado algunos cambios sobre la interfaz de usuario para la futura sección de mensajes que caducan, disponible tanto para chats como para grupos, en la actualización beta 2.20.197.4.

En 2.20.197.10, la función aún no está disponible, pero WhatsApp aún está mejorando algunas cosas, por ejemplo, implementando un panel que introduce mensajes con vencimiento

Al leer esta introducción, aprendemos que:

Cualquiera puede activar y desactivar los mensajes que caducan en los chats. Para los grupos, solo los administradores de grupos pueden alternar la opción.

Los mensajes enviados y recibidos cuando la función estaba deshabilitada no se verán afectados.

Los medios también caducarán en el chat, pero es posible que algunas imágenes / videos se hayan guardado previamente antes de la caducidad.

Los mensajes que caducan siempre se cifran de un extremo a otro.

Actualización del 31 de julio 2020

WhatsApp beta para Android 2.20.197.6

NUEVOS EMOJIS

La nueva beta de WhatsApp para Android 2.20.197.6 trajo muchos emojis nuevos, en particular hay 138 emojis nuevos.

Actualización del 29 de julio 2020

WhatsApp beta para Android 2.20.197.4

MENSAJES EXPIRADOS

Ya hemos hablado de la función de WhatsApp, los mensajes con vencimiento , que eliminan automáticamente los mensajes de ambos lados sin dejar rastro.

En la actualización beta 2.20.197.4, WhatsApp mejoró la sección utilizada para administrar esta configuración.

POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

WhatsApp muestra este banner en la aplicación para informar al usuario. Lo mismo debería suceder también para los usuarios brasileños de iOS.

Actualización del 28 de julio 2020

WhatsApp beta para Android 2.20.197.3

SILENCIO SIEMPRE

¿Qué es lo primero que haces cuando alguien te agrega a un grupo y no estás interesado pero no puedes irte? Seguramente silenciará al grupo durante 1 año.

WhatsApp ahora planeó, con la actualización 2.20.197.3, reemplazar la opción de 1 año con Siempre, para que las notificaciones de chats y grupos siempre sean silenciosas.

Esta característica está actualmente agregada en la lista "en desarrollo" y estará disponible en las próximas actualizaciones.

Actualización del 22 de julio 2020

WhatsApp beta para Android 2.20.196.8

DISPOSITIVOS MÚLTIPLES

WhatsApp trabajó en crear una interfaz de usuario para administrar todos los dispositivos vinculados.

Esta acción para usuarios beta, aparecerá la sección Dispositivos vinculados.

Esta sección ayuda al usuario a agregar un nuevo dispositivo y, al igual que la sección actual de WhatsApp Web / Desktop, informa todos los dispositivos vinculados a su cuenta de WhatsApp.

BÚSQUEDA AVANZADA

En estas actualizaciones beta 2.20.196, WhatsApp seguía trabajando para mejorar la interfaz de usuario de la función, que permitirá buscar un tipo de mensaje específico.

Actualización del 16 de julio 2020

Cómo habilitar accesos directos para sus contactos de WhatsApp

ATAJOS DE WHATSAPP

Los atajos de WhatsApp tienen una historia muy larga: WhatsApp desarrolló la función en la actualización 2.20.10.23 , habilitando para los probadores beta. Por razones desconocidas, WhatsApp decidió deshabilitar la función en una nueva actualización beta 2.20.10.

La función se restauró nuevamente en la actualización beta 2.20.40.20 , pero WhatsApp tuvo que deshabilitar porque algunos usuarios estaban experimentando un problema con la hoja para compartir: los accesos directos de WhatsApp hicieron que la hoja para compartir se bloqueara.

En las versiones beta 2.20.70 anteriores, ciertos usuarios podían usar los accesos directos de WhatsApp , pero la función se eliminó nuevamente porque a veces no sucedía nada después de tocar un acceso directo.

Cada vez que envía un mensaje de WhatsApp y el bloqueo de pantalla está desactivado, se crea y agrega automáticamente un acceso directo en su hoja para compartir.

Desafortunadamente, no hay forma de agregar accesos directos de WhatsApp en la hoja para compartir, si el bloqueo de pantalla está habilitado: WhatsApp no permite ver los accesos directos si esa configuración de privacidad está habilitada.

Si no le gusta esta función, puede habilitar el bloqueo de pantalla , por lo que todos sus accesos directos se eliminarán inmediatamente de la hoja para compartir.

Actualización del 14 de julio 2020

WhatsApp experimento cortes

APAGADO GENERAL

WhatsApp experimentó una interrupción generalizada en todo el mundo. No es posible utilizar el servicio porque el servidor no funcionaba.

SESIÓN WEB DE WHATSAPP

No era posible registrar una nueva cuenta de WhatsApp o iniciar sesión con una cuenta existente.

REGISTRO

No era posible registrar una nueva cuenta de WhatsApp o iniciar sesión con una cuenta existente.

Actualización del 9 de julio 2020

WhatsApp Messenger beta para iOS 2.20.80.22

ATAJOS DE CONTACTOS

En las versiones beta 2.20.70 anteriores, algunos usuarios podían usar atajos de contactos. En esta versión beta, más usuarios pudieron ver los accesos directos en la hoja para compartir, después de enviar un mensaje en un chat.

VOZ MEJORAS

WhatsApp mejoró el soporte para Voice Over, en particular cuando archiva y desarchiva un chat.

COLOR BURBUJA

WhatsApp trabajó en un nuevo color de burbuja para el modo oscuro.

En esta beta, WhatsApp decidió reemplazar el antiguo color verde de la burbuja por el alternativo.

Actualización del 6 de julio 2020

WhatsApp lanza 4 nuevos paquetes de stickers animadas

STICKERS ANIMADAS

La función stickers animadas consta de tres partes:

Posibilidad de ver stickers animados. Cuando pueda ver los stickers animados, puede guardar y enviar todos los stickers animados recibidos.

La posibilidad de importar stickers animados de terceros. Los terceros pueden ofrecer sus propios paquetes de stickers animados. Muchos creadores de stickers animadas estaban trabajando en estos meses para proporcionar stickers animadas que se importarían a WhatsApp.

La posibilidad de descargar paquetes de stickers animados predeterminados desde la tienda de WhatsApp , actualmente implementados en la aplicación.

WhatsApp ya ha lanzado la posibilidad de ver stickers animados , tanto en iOS como en Android beta, y el primer paquete de stickers animados llamado Playful Piyomaru . WhatsApp lanza 4 nuevos paquetes de stickers animados para la mayoría de los usuarios de Android e iOS: Chummy Chum Chums, Rico's Sweet Life, Bright Days y Moody Foodies.

Actualización del 26 de junio 2020

WhatsApp beta para Android 2.19.183

OCULTAR ACTUALIZACIONES DE ESTADO SILENCIADAS

WhatsApp avanzó y lanzó funciones lentamente, incluso si parecen estar listas meses antes. La siguiente característica que vimos en WhatsApp se llama Ocultar actualizaciones de estado silenciado .

El nuevo ocultar actualizaciones de estado silenciado, como su nombre indica, permitirá al usuario ocultar por completo la sección que enumera todas las actualizaciones de estado silenciadas.

Cuando se habilita la función, un nuevo botón OCULTAR es visible en el encabezado de la sección de actualizaciones de estado silenciadas: si se presiona, todas las actualizaciones de estado se contraerán y ocultarán.

El usuario puede restaurar la visibilidad de las actualizaciones de estado silenciadas ocultas simplemente presionando MOSTRAR , visible cuando el usuario las ha ocultado previamente.

Actualización del 13 de junio 2020

Nueva actualización beta de WhatsApp disponible

Cuando WhatsApp lanza nuevas actualizaciones beta, es probable que contengan errores extraños o fallas.

Se entiende que es una versión beta y es posible que haya algunos problemas, por esta razón te daremos algunos consejos sobre cómo hacerlo cuando haya una nueva versión beta disponible y te interese mantener tu historial de chat.

ACTUALIZACIÓN DE WHATSAPP BETA PARA ANDROID

Una nueva actualización beta de WhatsApp está disponible en Google Play.

Abra Configuración de WhatsApp> Configuración de chat> Copia de seguridad de chat> Seleccione 'Copia de seguridad' .

Puede optar por hacer una copia de seguridad de su historial de chat en la tarjeta SD o Google Drive. Recomiendo elegir 'Tarjeta SD' si quieres hacerlo rápidamente.

Si no tiene almacenamiento disponible en su tarjeta SD, puede elegir 'Google Drive', porque brinda datos ilimitados para las copias de seguridad de WhatsApp.

Cuando WhatsApp haya cargado / guardado completamente la copia de seguridad, finalmente podrá actualizar.

Si ha actualizado y tiene problemas, desinstale la actualización y descargue la última versión web de Android en su sitio web.

Instale la actualización y restaure el historial de chat.

Si algo sale mal al restaurar su historial de chat, debe descargar la actualización donde hizo una copia de seguridad del historial de chat de APKMirror .

ACTUALIZACIÓN DE WHATSAPP BETA PARA IOS

Una nueva actualización beta de WhatsApp está disponible en TestFlight.

Puede considerar hacer una copia de seguridad de su historial de chat desde Configuración de WhatsApp> Chats> Copia de seguridad de chat . Esto es necesario cuando WhatsApp actualiza la base de datos en la nueva beta.

WhatsApp no actualiza la base de datos con mucha frecuencia (probablemente la última vez que lo hicieron fue cuando estaban desarrollando la función 'Eliminar para todos', hace más de 1 año), por lo que no es necesario hacer una copia de seguridad del historial de chat cada vez que haya una nueva beta disponible.

Actualice a la nueva versión beta: si sucede algo mal (por ejemplo, ve desaparecer sus medios o WhatsApp se bloquea cuando intenta abrir un chat), abra TestFlight, selecciona 'WhatsApp Messenger'> Compilaciones anteriores y descargue la actualización anterior.

Actualización del 11 de junio 2020

WhatsApp está probando una opción Borrar excepto con estrella

BORRAR EXCEPTO CON ESTRELLAS

Los próximos planes de WhatsApp son mejorar la sección Uso de almacenamiento. Ya están trabajando para implementar algunas mejoras en WhatsApp para Android.

Cuando quieres borrar mensajes en un chat, y en este chat hay mensajes destacados, WhatsApp ya permite borrar todos excepto los destacados

Si usa el uso de almacenamiento, probablemente haya notado que WhatsApp no permite mantener los mensajes destacados allí, lo que lo obliga a perder todos los mensajes destacados si usa cualquier opción en el uso de almacenamiento.

WhatsApp está probando una opción borrar excepto con estrellas

Como sugiere el nombre, podrá borrar ciertos tipos de mensajes pero manteniendo los destacados.

La función está actualmente en desarrollo y voy a publicar un anuncio cuando WhatsApp lanzará la opción.

Actualización del 11 de junio 2020

WhatsApp está probando nuevas herramientas para el uso del almacenamiento

USO DE ALMACENAMIENTO

WhatsApp ha comenzado a probar algunas nuevas herramientas para el uso del almacenamiento, la sección que permite administrar sus chats y mensajes en detalle.

Todas estas herramientas (y las próximas) definirán un rediseño de la función: de hecho, WhatsApp está planeando rediseñar esta sección, agregando un montón de nuevas funciones.

WhatsApp también permitirá ver archivos grandes, para que pueda comprender de inmediato qué archivos tienen un tamaño grande.

En Uso de almacenamiento, por ejemplo, si toca la fila Fotos, WhatsApp mostrará todas las fotos compartidas en ese chat específico. Habrá un nuevo botón Ordenar, para que pueda decidir cómo ver los resultados: algunos filtros predeterminados para encontrar rápidamente mensajes específicos, por ejemplo, la posibilidad de ver solo archivos reenviados.

La función está actualmente en desarrollo y recibirá otras mejoras y opciones antes del lanzamiento.

Actualización del 11 de junio 2020

WhatsApp está probando una función de búsqueda por fecha

BUSCAR POR FECHA

WhatsApp ya admite una función de búsqueda en el chat, pero es complicado si desea buscar un mensaje enviado / recibido en un día específico. Usando la función de búsqueda por fecha.

Al estar en una etapa alfa de desarrollo, la función aún no está disponible para el público.

Cuando la función esté habilitada, se agregará un nuevo ícono de Calendario cuando use el modo de búsqueda en el chat

WhatsApp mostrará un selector de fecha si toca el ícono de calendario, para que pueda decidir el día exacto en el que WhatsApp debe comenzar a mostrar los resultados de búsqueda.

Esta función será muy útil para llegar rápidamente al primer mensaje del chat.

La función está en desarrollo y estará disponible en el futuro.

Actualización del 11 de junio 2020

WhatsApp Messenger beta para iOS 2.20.70.19

CONTENIDO INCOMPATIBLE

Muchos usuarios están experimentando problemas con las actualizaciones beta 2.20.70.18 y 2.20.70.19, en particular, no pueden compartir algunos contenidos de otras aplicaciones.

No sabemos el motivo del problema, porque solo le ocurre a ciertos usuarios.

ATAJOS DE CONTACTOS

Parece que los accesos directos de contactos funcionan en 2.20.70.18 y 2.20.70.19 para ciertos usuarios, en iOS 13

Dado que la sección para compartir tiene un problema, es posible que muchos usuarios no puedan ver estos accesos directos, tal vez sea un problema relativo al anterior.

La buena noticia es que un atajo de contacto finalmente tiene un ícono, ¡sincronizado con WhatsApp! Entonces, si un contacto cambia su foto de perfil, en la sección de compartir siempre verás la más actualizada.

MENÚ REDISEÑADO

En la beta de WhatsApp Messenger para iOS 2.20.50.21, WhatsApp agregó el soporte para el menú oficial de iOS 13

Dado que este menú usa las API de iOS 13, no fue posible agregar el mismo menú rediseñado para los usuarios que tienen una versión anterior a iOS 13.

En 2.20.70, WhatsApp ha rediseñado su propio menú, emulando el disponible en iOS 13.

Este menú está disponible para cualquier usuario en iOS 12 y versiones inferiores.

Actualización del 22 de mayo 2020

WhatsApp Messenger beta for iOS 2.20.60.28

ICONOS ENRIQUECIDOS

WhatsApp ha agregado íconos enriquecidos para la configuración empresarial

SOPORTE PARA CÓDIGOS QR

En la versión beta de WhatsApp Messenger para iOS 2.20.60.27, WhatsApp ha implementado el soporte para códigos QR, una función útil que permite compartir rápidamente sus propios datos de contacto con otras personas.

En la versión Business el botón Exportar se movió de la barra de navegación al centro de la sección, llamado Compartir Código: WhatsApp quiere darle más atención a ese botón para las empresas, porque esta función puede ser muy útil para que compartan sus datos de contacto con sus clientes.

Si desea escanear un código QR, puede tocar Escanear, movido a la barra de navegación en WhatsApp Business.

La función se lanzó en esta actualización, por lo que una vez que actualice a la versión beta 2.20.60.28, debería tener la función inmediatamente.

Esta actualización también implementa pistas ocultas sobre la función Proteger copias de seguridad que está actualmente en desarrollo, por lo que aún no está disponible, lo que sugiere que los usuarios comerciales podrán decidir si desean cifrar la copia de seguridad en iCloud.

Actualización del 21 de mayo 2020

WhatsApp beta para Android 2.20.171

SOPORTE PARA CÓDIGOS QR

WhatsApp ha habilitado recientemente el soporte para códigos QR en las últimas actualizaciones beta de iOS en TestFlight y hoy WhatsApp está implementando oficialmente la función para todos los probadores beta de Android también.

Las características en ambas plataformas se implementaron de la misma manera: prácticamente puedes descubrir tu código QR personal visitando la configuración de WhatsApp. Si ve un código QR.

La función está disponible hoy para todos los usuarios beta de Android una vez que se actualice a la versión 2.20.171. Las versiones anteriores también pueden obtener la función, pero siempre se recomienda usar la última versión beta de Android disponible en Play Store: la versión más actualizada ayuda a obtenerla rápidamente.

Actualización del 21 de mayo 2020

¡WhatsApp está implementando el soporte de código QR para usuarios beta de iOS!

SOPORTE PARA CÓDIGOS QR

WhatsApp se está implementando oficialmente, ¡para todos los probadores beta de iOS el soporte para códigos QR!

Si eres un tester beta oficial de iOS en TestFlight, es muy probable que ya tengas acceso a la función, pero podemos verificar juntos.

Una vez que haya instalado la actualización de iOS 2.20.60.27 de TestFlight que trae una nueva característica en desarrollo que permite habilitar el cifrado para su historial de chat alojado en iCloud, incluidos los medios, simplemente consulte la Configuración de WhatsApp

Toque el botón Código QR y WhatsApp presentará su Código QR personal.

Cuando abres esta sección, ves tu Código QR, que puedes compartir con tus nuevos amigos, para que puedan agregarte fácilmente en WhatsApp. Cuando comparte un código QR con alguien, obviamente también está compartiendo su número de teléfono.

Si cree que ha compartido su código QR con una persona equivocada o lo ha publicado en un lugar incorrecto, puede revocar el código fácilmente. Sí, el Reset QR Code da la posibilidad de eliminar su QR Code y se generará uno nuevo inmediatamente. Tenga en cuenta que puede repetir esta operación sin cesar.

Tenga en cuenta que este acceso directo no aparecerá si la función no está disponible para usted. Las acciones de los widgets solo aparecen en iPhone 6S y dispositivos más nuevos.

Esta función está disponible hoy para los probadores beta de iOS y no es un bloqueo regional: significa que todos pueden obtenerla ahora.

Si tiene la última actualización beta 2.20.60.27 y no recibió la activación, no se preocupe: el servidor la liberará gradualmente y en unos días seguramente la obtendrá.

Tenga en cuenta que la próxima actualización beta de WhatsApp Messenger para iOS (2.20.60.28) ayudará a obtener la activación de la función.

Actualización del 20 de mayo 2020

WhatsApp Messenger beta for iOS 2.20.60.27

BACKUPS DE CONTRASEÑA

En la actualización de WhatsApp beta para Android 2.20.73, se anunció que WhatsApp estaba trabajando en una nueva función que permite proteger su copia de seguridad en Google Drive.

La función está en desarrollo y WhatsApp también está trabajando en la misma función para la plataforma iOS.

WhatsApp explica que esta función se desarrolló para evitar cualquier intento de obtener acceso no autorizado a su copia de seguridad de iCloud Drive (probablemente en respuesta a aquellas personas que afirman que WhatsApp podría leer sus mensajes desde la copia de seguridad). La protección funciona encriptando la copia de seguridad usando una contraseña (sensible a mayúsculas y minúsculas) que será necesaria cada vez que reinstale WhatsApp, restaurándose desde la copia de seguridad. WhatsApp le pedirá ingresar su número de teléfono para confirmar la operación.

ACCESO DIRECTO A LAS SALAS DE MENSAJERO

En la actualización de WhatsApp beta para Android 2.20.139, descubrimos que WhatsApp iba a introducir algunos accesos directos para Messenger Rooms, un nuevo servicio de Facebook que ofrece la posibilidad de crear salas donde puedes invitar a personas (mediante un enlace de invitación) a unirse. su videollamada, incluso si no tienen una cuenta de Facebook. En la actualización beta anterior de iOS, la versión 2.20.52.6, WhatsApp ha lanzado Messenger Rooms para algunos usuarios en ciertos países.

La nueva actualización beta de iOS 2.20.60.27 ayuda a habilitar la función para más usuarios, pero la ubicación aún parece ser el factor clave para obtener la activación.

Actualización del 19 de mayo 2020

WhatsApp beta para Android 2.20.166

VUELVE EL LÍMITE DE 30 SEGUNDOS

Hace dos meses, WhatsApp decidió implementar un nuevo cambio para las actualizaciones de estado, permitiendo solo videos con 15 segundos de duración

Este cambio se implementó solo en India, y probablemente fue una iniciativa para reducir el tráfico en las infraestructuras del servidor. Hay que decir que también podría considerarse una medida para reducir el tráfico de noticias falsas.

Con la actualización beta 2.20.166, WhatsApp está restaurando el antiguo límite de 30 segundos. El cambio está disponible cuando actualiza a esta versión beta, pero también puede lanzarse para versiones anteriores como actualización del lado del servidor, y requiere algo de tiempo para aplicarse a cada usuario.

Se recomienda actualizar si desea recibir la función rápidamente.

Actualización del 16 de mayo 2020

¡Cómo habilitar el tema oscuro original en WhatsApp Web!

TEMA OSCURO

Se ha presentado el tema oscuro para WhatsApp Web / Desktop, el tema oscuro está listo, pero desafortunadamente WhatsApp aún no lo está lanzando.

Guía para habilitar el tema oscuro, tenga en cuenta que usamos Google Chrome, pero cualquier navegador es bueno para la activación.

Abra WhatsApp Web desde la página oficial.

Inicie sesión con el código QR si aún no lo hizo.

Cuando WhatsApp Web esté listo para ser utilizado, podemos comenzar a aplicar el truco: haga clic con el botón derecho del mouse fuera del chat y toque “Inspeccionar”.

El navegador muestra ahora la consola y el código de la página. Ahora tienes que desplazarte en la parte superior del código para encontrar la cadena "body class =" web "":

"Web" es la clase del tema original, el que está utilizando actualmente. ¡Reemplazamos con "web dark"!

Cuando haya reemplazado la cadena, confirme presionando ENTER: ¡WhatsApp Web usará ahora el tema oscuro!

Actualización del 16 de mayo 2020

WhatsApp Messenger beta para iOS 2.20.52.6

ACCESO DIRECTO A LAS SALAS DE MESSENGER

En la actualización de WhatsApp beta para Android 2.20.163, descubrimos que WhatsApp estaba comenzando a implementar accesos directos a salas de Messenger para algunos usuarios de Android. Es un nuevo servicio de Facebook que ofrece la posibilidad de crear salas donde puede invitar a personas mediante un enlace de invitación a unirse a su videollamada, incluso si no tienen una cuenta de Facebook.

WhatsApp ha decidido agregar la función para algunos usuarios de iOS también en la actualización 2.20.52.6, después del lanzamiento global de Messenger Rooms de Facebook.

Actualización del 15 de mayo 2020

WhatsApp beta para Android 2.20.163

WhatsApp está implementando accesos directos de Messenger Room para Android beta

ATAJOS DE SALAS DE MESSENGER

Messenger Rooms, un servicio que brinda la posibilidad de crear salas particulares.

Puede invitar a personas en sus salas con un enlace de invitación, para que puedan unirse a su videollamada, incluso si no tienen una cuenta de Facebook.

El servicio se implementó en Facebook Messenger.

Esos atajos permiten crear una habitación rápidamente, con una redirección rápida a la aplicación Facebook Messenger.

Messenger Rooms se implementó a nivel mundial, WhatsApp decidió hacer lo mismo, comenzando a implementar los accesos directos de Messenger Rooms gradualmente, para algunos usuarios que tienen instalada la actualización beta de Android 2.20.163.

Los primeros informes dicen que WhatsApp estaba comenzando a implementar la función en los EE. UU. Más países seguirán en las próximas horas.

Actualización del 8 de mayo 2020

WhatsApp Web 2.2019.6

ATAJOS EN SALAS DE MENSAJERÍA

¿Qué es Messenger Rooms? Messenger Rooms es un lugar donde puedes iniciar videollamadas en un espacio privado, compartiendo un enlace de invitación. Las personas que no usan Facebook también pueden unirse a la videollamada.

Facebook también anunció que iban a implementar algunos accesos directos en WhatsApp, y comenzaron a implementarlos en la actualización beta de Android 2.20.139, actualmente en desarrollo.

Esos atajos también se implementarán en la aplicación iOS, WhatsApp está trabajando para agregar accesos directos a las salas de Messenger en la actualización web 2.2019.6. Esos atajos aún no están disponibles para todos. Los accesos directos principales serán visibles en la lista de acciones en el chat.

Actualización del 6 de mayo 2020

WhatsApp beta para Android 2.20.152

FUNCIÓN DE DISPOSITIVOS MÚLTIPLES

La función está en desarrollo, pero hemos visto que WhatsApp recomendará usar una conexión Wi-Fi para iniciar sesión en un nuevo dispositivo.

Tenga en cuenta que en realidad no menciona que puede conectar otro teléfono a su cuenta de WhatsApp, pero esto probablemente se actualizará en el futuro. Dado que esta es una característica en desarrollo, las cosas generalmente van a cambiar antes del lanzamiento.

Actualización del 28 de abril 2020

WhatsApp beta para Android 2.20.143

DISPOSITIVOS MÚLTIPLES

WhatsApp trabajaba desde el año pasado, en una nueva función que permite usar la misma cuenta de WhatsApp en múltiples dispositivos al mismo tiempo. Significa que no se desconectará de su dispositivo principal cuando intente iniciar sesión desde un teléfono diferente.

Esta característica es muy importante, especialmente si tiene una tableta. De hecho, por ejemplo, los usuarios de iOS también pueden usar su cuenta de WhatsApp en iPad.

Acerca de Android, WhatsApp está funcionando actualmente, en la actualización beta 2.20.143, en la pantalla de registro principal, que solicita usar su red WiFi para guardar datos.

Actualización del 24 de abril 2020

WhatsApp beta para Android 2.20.139

ACCESO DIRECTO SALAS MESSENGER

Con Messenger Rooms puedes crear salas. Las habitaciones tienen un enlace de invitación que puede compartir, por lo que cualquier persona puede unirse a su videollamada, incluso si no tiene una cuenta de Facebook.

Facebook anunció que las habitaciones también vendrán en WhatsApp.

El nuevo acceso directo estará disponible en la hoja de chat / compartir en grupo:Cuando el usuario selecciona Sala, WhatsApp muestra una explicación de la función, indicando que la sala se creará en Messenger.

WhatsApp también agregó el mismo acceso directo cuando esté en la pestaña Llamadas y cuando intente llamar a los contactos.

Actualización del 21 de abril 2020

¡WhatsApp está implementando el nuevo límite de participantes para llamadas grupales!

LLAMADAS GRUPALES

Debido al coronavirus y la guerra contra las fake news, WhatsApp introdujo algunas novedades y cambios, por ejemplo la posibilidad de buscar sus mensajes en la web, para verificar si contiene fake news.

WhatsApp aplicó cambios sobre el botón Llamar en grupos. Si estaba en un grupo pequeño con 4 participantes, podía iniciar una llamada directamente sin elegir a los participantes, porque todos los participantes se agregan automáticamente a la llamada.

Desde los primeros días de abril, WhatsApp estuvo probando una nueva función que permite agregar más de 4 participantes en una llamada. Su prueba incluyó ajustar la interfaz de usuario para permitir ver a más participantes.

WhatsApp implementó la posibilidad de agregar 8 participantes en una llamada de voz o video grupal, para todos los que tengan instalada la última actualización beta de iOS y Android.

Si desea hacer una videollamada o una voz grupal, tiene dos formas:

Abra un grupo y toque el botón Llamar : si el grupo tiene un número de participantes superior al límite anterior (4) en una llamada, WhatsApp le preguntará a qué contactos desea llamar; de lo contrario, la llamada se iniciará directamente.

Los participantes del grupo que no estén guardados en su libreta de direcciones no se agregaran a la llamada.

Abra la pestaña Llamadas , toque el botón Llamar , luego seleccione Nueva llamada grupal: aquí puede seleccionar a qué contactos llamar.

Actualización del 20 de abril 2020

WhatsApp beta para Android 2.20.132

MEJORAS EN LLAMADAS GRUPALES

En el 2.20.128 han añadido unas cadenas que sugieren un nuevo límite de participantes en una llamada grupal.

Si los contactos no habían instalado la última actualización de WhatsApp, no podían agregarse en una llamada grupal que tenga más de 4 participantes.

Las llamadas de grupo fueron confirmadas para 5 participantes, sin embargo hubieron mejoras más adelante.

Actualización del 17 de abril 2020

WhatsApp beta for Android 2.20.129

LLAMADAS

En la versión beta de WhatsApp para iOS 2.20.50.23 , se habló sobre el nuevo encabezado de llamada que informa que sus llamadas están protegidas con cifrado de extremo a extremo. El mismo encabezado ahora se agregó en la actualización 2.20.12.

Actualización del 16 de abril 2020

WhatsApp beta para Android 2.20.128

LLAMADAS GRUPALES

Algunos usuarios experimentaron problemas para realizar llamadas grupales con esta actualización. WhatsApp trabajo para mejorar las llamadas grupales en la versión beta 2.20.128.

En la versión beta de WhatsApp para iOS 2.20.50.23 , WhatsApp planeó extender el límite de participantes en una llamada grupal en las próximas actualizaciones.

Este cambio ayudaría a las personas a comunicarse mejor.

Actualización del 16 de abril 2020

WhatsApp Messenger beta para iOS 2.20.50.23

NUEVO ENCABEZADO DE LLAMADAS

Mientras estaba en una llamada, WhatsApp mostraba un nuevo encabezado que informa que la llamada está encriptada de un extremo a otro.

WhatsApp, planeó extender el límite de participantes en una llamada grupal de voz o video.

Hasta este momento era posible tener llamadas grupales con 4 participantes, pero WhatsApp, probablemente debido a las preocupaciones por el Covid-19 y al hecho de que más usuarios están usando llamadas grupales, decidió extender ese límite para permitir llamadas con más participantes. .

Todos los participantes debían tener la versión más reciente de WhatsApp para iOS y Android. para poder participar en una llamada de grupo más grande.

Actualización del 16 de abril 2020

WhatsApp Web 2.2013.7

TEMA OSCURO

Después de implementar el tema oscuro en la versión beta de Android 2.20.13 y las actualizaciones beta de iOS 2.20.30.25 , WhatsApp comenzó a trabajar en el tema oscuro para WhatsApp Web / Desktop también.

Las primeras referencias se encontraron en una actualización anterior.

Después de las actualizaciones el usuario seleccionaba esta opción y WhatsApp mostraba un menú similar presentado en WhatsApp para Android.

En esta versión WhatsApp reparó algunos errores, por ejemplo, el color de fondo de los emojis no era transparente pero seguía siendo blanco en la captura de pantalla.

Actualización del 14 de abril 2020

WhatsApp Messenger beta para iOS 2.20.50.21

NUEVO MENÚ

Actualizando a la nueva actualización 2.20.50.21, WhatsApp ha habilitado el nuevo Menú contextual en chats y grupos, reemplazando su propio menú personalizado, en iOS 13.

La función estaba de vuelta en las actualizaciones 2.20.40 y 2.20.41 anteriores, pero se eliminó temporalmente porque WhatsApp debe investigar un problema que hace que la hoja para compartir se bloquee.

Cuando la función vuelva a estar disponible, la anunciaré.

Actualización del 7 de abril 2020

WhatsApp beta para Android 2.20.117

COPIA DE SEGURIDAD Y BÚSQUEDA AVANZADA

Esta actualización corrige un error crítico que provocó que la aplicación se bloqueara. WhatsApp se bloqueó porque faltaba una biblioteca llamada libcurve25519.so.

En la beta de WhatsApp para iOS 2.20.30.25, WhatsApp ha habilitado la función Modo de búsqueda avanzada, que permite encontrar rápidamente cualquier tipo de medio fácilmente.

En esta nueva versión beta 2.20.117, WhatsApp comenzó a trabajar en la misma función para Android.

Se habló sobre la posibilidad de proteger su copia de seguridad en Google Drive, usando un código de acceso, en la actualización beta 2.20.73. La contraseña no se guarda en los servidores de WhatsApp o Facebook, por lo que si pierde la contraseña no podrá recuperar su historial de chat desde la copia de seguridad.

Podía configurar la configuración de descarga automática en Configuración de WhatsApp -> Configuración de chats, pero WhatsApp estaba introduciendo silenciosamente una nueva regla que siempre estará habilitada de manera predeterminada.

Actualización del 30 de marzo 2020

WhatsApp beta para Android 2.20.110

MENSAJES EXPIRANDO

En esta beta hay nuevos detalles, WhatsApp regularmente cambia el nombre de las funciones antes del lanzamiento, en el pasado, cambiaron varias veces el nombre de Revocar mensajes (a Desenviar mensajes y finalmente Eliminar mensajes para todos).

En el 2.20.110 la situación se repite: el primer nombre era Mensajes que desaparecen, se renombró como Eliminar mensajes y ahora se llama Mensajes que caducan.

SOPORTE PARA MÚLTIPLES DISPOSITIVOS

WhatsApp está trabajando actualmente en una nueva función que permite usar la misma cuenta en diferentes dispositivos al mismo tiempo, por lo que también podrá usar su cuenta en su teléfono y tableta Android principal.

WhatsApp está dando muchas prioridades a esta función, lo que trae muchas mejoras en cada actualización. Al estar en desarrollo, estos cambios no son visibles públicamente.

Cuando un contacto agrega su cuenta de WhatsApp en otro dispositivo, la clave de cifrado cambia y este evento se notificará en el chat

ESTADO DE VIDEOS A 15 SEGUNDOS

WhatsApp ha lanzado para los usuarios indios un nuevo límite para publicar videos en sus actualizaciones de estado.

El límite se introdujo para reducir el tráfico en las infraestructuras del servidor, probablemente porque WhatsApp estaba recibiendo demasiadas actualizaciones de estado de los usuarios indios, y para mantener los servidores funcionando sin problemas, WhatsApp ha decidido limitar la duración de los videos que se pueden reenviar a tu estado.

Esta es una solución temporal: 15 segundos no es una buena duración, pero es un compromiso mantener los servidores en funcionamiento y el límite anterior se restablecerá en el futuro.

Tenga en cuenta que es posible que algunos usuarios aún puedan enviar el estado con una duración mayor. El cambio debería implementarse pronto para más usuarios indios.

Actualización del 18 de marzo 2020

WhatsApp beta para Android 2.20.94

BUSCAR MENSAJES EN LA WEB

Hoy se lanzó una nueva versión beta que incluye otra nueva característica para mensajes de texto

Esta función no está disponible pero WhatsApp ya está trabajando para introducir algunas opciones para lanzar la función de Mensajes enviados con frecuencia.

Actualización del 17 de marzo 2020

WhatsApp Messenger beta para iOS 2.20.40.20

TEMA OSCURO

Esta versión corrige un error que impedía habilitar el tema oscuro para algunos usuarios con iPhone SE y iPhone 8.

COMPARTIR HOJA DE INTEGRACIÓN

La función está de vuelta: puede compartir elementos con algunos contactos sugeridos de WhatsApp, ¡utilizando la nueva hoja para compartir de iOS!

NUEVOS ICONOS

WhatsApp ha rediseñado algunos iconos

MEJORAS

Mejoras para la función de bloqueo de pantalla, en particular cuando abre WhatsApp por primera vez después de reiniciar su iPhone.

Mejoras generales para administrar su historial de llamadas.

Mejoras generales para el widget de WhatsApp.

Se corrigieron algunos colores oscuros (en particular para aquellos botones que aparecen cuando se encuentra una nueva tarjeta de contacto).

Actualización del 13 de marzo 2020

WhatsApp beta para Android 2.20.83

ELIMINAR MENSAJES

Esta nueva función está en desarrollo en el registro de cambios 2.19.275, que permitirá eliminar automáticamente los mensajes en un chat.

En estas nuevas actualizaciones 2.20.83 / 2.20.84, WhatsApp ha reintroducido la función Eliminar mensajes para chats individuales nuevamente.

Actualización del 6 de marzo 2020

WhatsApp beta para Android 2.20.73

PROTEGER RESPALDO

En la actualización beta 2.20.66, WhatsApp comenzó a trabajar en una nueva función llamada Protect Backup, que permitirá encriptar su copia de seguridad en Google Drive con una contraseña.

La opción estará disponible en una actualización futura directamente en la configuración de Copia de seguridad del chat

Este es un gran paso adelante para los usuarios de Android. Las copias de seguridad en Google Drive ya eran seguras. La función está en desarrollo y estará disponible en el futuro.

Actualización del 4 de marzo 2020

WhatsApp beta para Android 2.20.71

NUEVA IU PARA CÓDIGO QR DE GRUPO

En esta versión beta, encontramos referencias ocultas sobre un nuevo rediseño oculto en la aplicación, para la función Compartir enlace de invitación de grupo.

Ya puedes Imprimir Tu Código QR, para exportar el Código QR, pero WhatsApp está trabajando ahora para mejorar la IU para verlo directamente en la aplicación.

Actualización del 2 de marzo 2020

WhatsApp beta para Android 2.20.66

PROTEGER RESPALDO

WhatsApp ahora se centra en las funciones de seguridad, como la posibilidad de proteger su copia de seguridad alojada en Google Drive.

Básicamente, la función permite encriptar su copia de seguridad con una contraseña, por lo que está seguro de que nadie (ni WhatsApp ni Google) podrá ver su contenido.

Actualización del 26 de febrero 2020

WhatsApp beta para Android 2.20.60

COLORES EN TEMA OSCURO

En la actualización beta 2.20.31 , WhatsApp agregó Colores sólidos oscuros para el tema oscuro .

Estos colores estuvieron disponibles para todos. Los colores sólidos se pudieron activar en la configuración de chat de WhatsApp, e incluyeron una vista previa de los colores sólidos claros y oscuros.

Actualización del 25 de febrero 2020

¡WhatsApp está desarrollando un tema oscuro para WhatsApp Web y Desktop!

TEMA OSCURO

El tema oscuro se lanzó para WhatsApp beta para Android 2.20.13+ y WhatsApp beta para iOS 2.20.30.25 .

Después de implementar el tema oscuro en la versión beta de Android 2.20.13 y las actualizaciones beta de iOS 2.20.30.25 , WhatsApp se enfoco en trabajar en el tema oscuro para otra plataforma.

WhatsApp finalmente llevó el tema oscuro a las plataformas web y de escritorio.

Pantalla oscura principal de WhatsApp (foto)

Configuración de WhatsApp Pantalla oscura (foto)

Actualización del 20 de febrero 2020

WhatsApp beta para Android 2.20.53

CORRECCIÓN DE ERRORES

WhatsApp lanzó la actualización beta 2.20.52, que solucionó un bloqueo que algunos usuarios estaban experimentando en la versión anterior.

Desafortunadamente, hubo otro problema con esa compilación y los usuarios no pudieron descargar y enviar stickers.

Actualización del 20 de febrero 2020

WhatsApp Messenger beta para iOS 2.20.30.25

TEMA OSCURO

Después de haber lanzado la actualización 2.20.10, que admitió el modo de datos bajos y algunas funciones de iOS 13, WhatsApp finalmente presentó la función más demandada públicamente que es el tema oscuro.

WhatsApp implementa el tema oscuro para usuarios beta de iOS, comenzó a trabajar en el tema oscuro con la actualización oficial 2.18.100 (22 de octubre de 2018) .

Finalmente, gracias a iOS 13, WhatsApp decidió lanzar la función.

El tema oscuro desarrollado es una versión mejorada del anterior en el que estaba trabajando WhatsApp, sin consumo de batería, compatible con las API oficiales de iOS 13 y respetando las pautas de Apple (exactamente como Instagram).

El tema oscuro usa las API de iOS 13 para comprender si el sistema usa colores oscuros: cuando el usuario habilita el modo oscuro , desde el centro de control, WhatsApp comenzará a presentar automáticamente elementos oscuros de la interfaz de usuario.

Dado que WhatsApp solo usa las API de iOS 13, WhatsApp no ofrece un tema oscuro para versiones de iOS inferiores a iOS 13.

Actualización del 5 de febrero 2020

WhatsApp beta para Android 2.20.10

COLORES OSCUROS SÓLIDOS

Los nuevos colores sólidos oscuros estuvieron disponibles desde esta versión.

En esta versión beta, WhatsApp agregó Dark Solid Colors , disponible en la configuración del fondo de pantalla.

Los colores disponibles son negro, marrón oscuro, azul marino oscuro, oliva oscuro, violeta oscuro y terciopelo oscuro:

Si selecciona un color sólido oscuro y cambia el tema, WhatsApp cambiará automáticamente ese color sólido oscuro a uno claro.

En la actualización beta anterior (2.20.29), WhatsApp eliminó la opción Establecer por ahorro de batería en Android 9 y versiones anteriores , para configurar el tema.

Actualización del 23 de enero 2020

WhatsApp beta para iOS 2.20.20.17

PANTALLA DE SALPICADURAS OSCURAS

WhatsApp implementa una pantalla de presentación oscura en la actualización beta 2.20.20.17, que ya está habilitada de forma predeterminada. La beta de WhatsApp para iOS también es compatible para recibir la activación del Tema Oscuro desde el servidor.

CARACTERÍSTICAS DE IOS 13

Algunas funciones de iOS 13 pueden volver a estar disponibles para algunos usuarios.

ERROR BURBUJAS OSCURAS

Un error puede mostrar burbujas oscuras. También existía un problema similar en la versión de Android.

ICONOS ACTUALIZADOS

WhatsApp ha actualizado el diseño del icono Reenviar

Los íconos de Grupo y Perfil también se actualizaron, admitiendo colores oscuros

Los íconos de la barra de pestañas de WhatsApp se actualizan.

Actualización del 23 de enero 2020

WhatsApp beta para Android 2.20.14

STICKERS ANIMADOS

Desafortunadamente, la función de stickers animadas no está disponible públicamente en la 2.20.14, pero WhatsApp ahora está trabajando en pequeñas mejoras: precisamente, cuando se anima un paquete de stickers, WhatsApp ha agregado un pequeño ícono de reproducción junto a su nombre, para que el usuario pueda inmediatamente entienda que el paquete contiene stickers animadas.

ELIMINAR MENSAJES

Eliminar mensajes, una opción que puede eliminar automáticamente los mensajes en el chat después de un cierto período de tiempo.

WhatsApp todavía está trabajando en la función (y requiere mucho tiempo para ser lanzada públicamente), y en esta beta agregaron una mejora oculta que muestra el estado de la función (APAGADO o el intervalo de tiempo)

TRANSFERENCIA DE CUENTA

WhatsApp implementó una nueva función para la plataforma iOS, que permite registrar su cuenta de WhatsApp en un nuevo dispositivo iPhone sin pedir credenciales, si iCloud Keychain está habilitado.

Hoy WhatsApp está trabajando en una función muy similar, pero para Android, llamada Transferencia de cuenta: esta función utiliza API oficiales de Google que permiten transferir sus datos de WhatsApp a otro dispositivo sin necesidad de un nuevo registro.

Actualización del 21 de enero 2020

¡WhatsApp lanza Tema Oscuro beta de Android! 2.20.13

TEMA OSCURO

WhatsApp finalmente está lanzando, para todos los usuarios beta de Android, la función Tema oscuro.

El primer requisito es tener, al menos, el 2.20.13 instalado. Si ha instalado la actualización, el tema oscuro puede estar disponible para usted: consulte Configuración de WhatsApp> Chats.

Tema claro: es el tema blanco habitual que siempre has usado en estos años.

Tema oscuro: ¡es el que querías tener en WhatsApp!

Predeterminado del sistema: WhatsApp identifica el tema utilizado por su sistema Android (si es claro u oscuro) y lo configura en WhatsApp automáticamente. Es útil si se usa la última versión de Android (Android Q) que admite el tema oscuro en todo el sistema.

Configurado por Ahorro de batería: disponible en Android 9 y versiones inferiores, permite cambiar automáticamente al tema claro / oscuro, de acuerdo con la configuración de Ahorro de batería.

Cuando el tema oscuro está habilitado, todas las secciones de su aplicación cambiarán a colores oscuros.

Actualización del 17 de enero 2020

WhatsApp beta para Android 2.20.10

STICKERS ANIMADOS

Hoy WhatsApp ha lanzado la actualización beta 2.20.10. Contiene nuevas pistas ocultas sobre stickers, precisamente sobre stickers animados, una evolución de la función actual.

Ya hablamos hace 6 meses sobre el soporte para stickers animados en WhatsApp, y nunca supimos otros detalles sobre la función.

Los detalles que conocemos hoy son sobre nuevos paquetes animados

Actualización del 16 de enero 2020

WhatsApp beta para Android 2.20.8

COLOR DEL EVENTO DEL SISTEMA OSCURO

WhatsApp continúa trabajando en el tema oscuro, mejorando los últimos detalles antes del lanzamiento.

Después de mover la opción Tema oscuro en una sección diferente en la actualización beta 2.19.366, WhatsApp ha mejorado el diseño de la burbuja de eventos del sistema, que anuncia que sus mensajes y llamadas están encriptadas de extremo a extremo.

FUENTE

wabetainfo.com