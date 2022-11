Tiroteo escolar en los Estados Unidos: Ahora en Seattle

Durante esta mañana, en el país de los Estados Unidos se ha registrado un tiroteo escolar más, ¿están a la vuelta de la esquina? El Departamento de Policía de Seattle estaba laborando tal cual lo hace cada día cuando recibió un llamado: ¡Tiroteo en una escuela secundaria de Seattle!

Fue así como de manera inmediata decidieron actuar. El tiroteo en cuestión ocurrió en la escuela secundaria Ingraham y aunque se pudo asegurar el centro educativo, el sospechoso no pudo ser atrapado y lo andan buscando. Hasta el momento no se desconoce si hay o no una posible víctima.

¿A qué hora ocurrió el Tiroteo de Seattle?

Este atentado fue reportado cerca de las 10 horas en la zona horarios de la costa oeste de los Estados Unidos, posteriormente, la policía declaró que a los alumnos no se les estaba permitiendo salir de la escuela por cuestiones de seguridad, del mismo modo, han realizado un llamado a la ciudadanía del país vecino para que eviten por completo esa zona y no transiten por ahí en caso de no ser sumamente necesario.

Qué opinan los padres de familia sobre los tiroteos masivos en los Estados Unidos

Tal y como te hemos informado en La Verdad Noticias, lamentablemente, los tiroteos escolares son cada vez más comunes e incontrolables en los Estados Unidos.

Es por eso que Christina Morales, una madre de familia, afirmó que se le “paró el corazón”, ésto cuando el pasado 20 de noviembre se rumoró que en la escuela de su hija habría un atentado con potencial amenaza de arma de fuego.

“A la una de la tarde recibí el texto: 'Mamá, tengo miedo”.- Madre de familia

Todo padre ha llegado a sentir estrés y tensión, pero sin duda alguna, ninguna es más preocupante que la llamada de un hijo que se encuentra en peligro de un nuevo tiroteo escolar.

