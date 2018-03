Tiroteo en parque industrial de Maryland deja varios heridos

ESTADOS UNIDOS.- La mañana de este miércoles 18 de octubre se registró un tiroteo en un parque industrial ubicado en Edgewood, Maryland. De acuerdo con los reportes preliminares, el ataque habría dejado varias personas heridas. Esta información fue confirmada por la Oficina del Sheriff del condado de Harford. Este departamento comunicó, a través de su cuenta de Twitter, que había “actividad policial en el área del Parque Empresarial Emmorton”, razón por la que ha pedido a los ciudadanos evitar esta zona.

We can confirm we on the scene of a shooting in the Emmorton Business Park. Multiple injuries reported.