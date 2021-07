Una joven murió y una influencer de TikTok se encuentra luchando por su vida en un hospital después de que les dispararan dentro de un cine en Corona, al sureste de Los Ángeles, el lunes por la noche, dijo la policía de California, Estados Unidos.

Las autoridades recibieron una llamada al 911 para solicitar servicio del Edwards Theatre en el Crossings Shopping Center alrededor de las 11:45 pm, dijo el Departamento de Policía de Corona. Poco tiempo después, los agentes que llegaron descubrieron a dos víctimas con heridas de bala dentro del cine.

La Verdad Noticias informa que, la joven fue declarada muerta en el lugar y el joven influencer de TikTok fue trasladado en calidad de urgencia a un centro de traumatología local.

¿Quiénes son las víctimas del tiroteo en EEUU?

Tiroteo en función de "The Purge" deja un muerto y un influencer herido en EEUU.

Posteriormente, las autoridades de California identificaron a las víctimas como Rylee Goodrich, de 18 años, y Anthony Barajas, de 19. Goodrich perdió la vida y Barajas, conocida en línea como "itsanthonymichael", está actualmente en soporte vital, dijo Corona PD.

Las dos víctimas estaban en una proyección de "The Forever Purge"; película de terror y acción estadounidense de 2021. Es la quinta y última película de la franquicia The Purge, y es una secuela directa de The Purge: Election Year 2016.

Un amigo compartió una imagen de Goodrich con FOX 11 que muestra a la adolescente fallecida celebrando su graduación de Corona STEM Academy. Le dijeron a FOX 11 fuera de cámara que la familia en duelo teme por su seguridad ya que el tirador sigue huyendo.

¿Quién es influencer que lucha por su vida?

Anthony Barajas es un influencer que tiene un seguimiento masivo en las redes sociales. El joven de 19 años tiene más de 900.000 seguidores en TikTok y más de 41.000 seguidores en Instagram.

Afortunadamente, Joseph Jiménez, de 20 años, fue arrestado en relación con el mortal doble tiroteo. Jiménez fue ingresado en el Centro de Detención de Riverside Presley por cargos de asesinato, robo con arma de fuego e intento de asesinato. Está detenido con una fianza de $2,000,000.

