Tiroteo en club nocturno deja 17 heridos en Estados Unidos

Todo comenzó con una pelea entre personas que estaban en el lugar y hasta el momento de las investigaciones no había pruebas de que fuera un atentado terrorista.

TIROTEOS EN ESTADOS UNIDOS

El tiroteo sembró pánico entre quienes estaba el club nocturno "Power Ultra Lounge". No se sabe el dato exacto de cuantas personas dispararon, pero se dio a conocer que el número de heridos se elevó a 17 personas. El club es un boliche donde a menudo tocan músicos de hip hop y rap. "No creemos que este incidente fue provocado por un tirador activo o terrorista. Aparentemente hubo una disputa en el concierto", difundió en Twitter la policía de Little Rock.Hace poco más de un año, justo en junio pasado, un terrorista del Isis asesinó a 50 personas e hirió a la misma cantidad en un boliche gay en Orlando, Florida. La comparación surgió en las redes sociales apenas se conoció la noticia de lo ocurrido anoche en Arkansas, Estados Unidos.