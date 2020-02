Tiroteo en Walmart de Arkansas deja dos policías heridos

Un tiroteo al interior de un Walmart en Arkansas, Estados Unidos, dejó a dos policías y a un hombre señalado como el sospechoso, con lesiones por impactos de bala, reportó la prensa estadounidense, sin que hasta el momento se conozca el motivo por el cual se desarrolló el tiroteo.

Los primeros reportes señalar que el tiroteo se registró alrededor de las 10:30 hora local en dicho supermercado ubicado en la ciudad de Forrest City, a unos 85 kilómetros al este de Little Rock, pero las circunstancias que rodearon el tiroteo no fueron reveladas en el comunicado de la Policía local.

La operadora de la policía de la ciudad de Forrest, Chastity Boyd, detalló a The Associated Press que tres personas fueron baleadas dentro de Walmart, pero que ella no tenía información sobre el alcance de sus heridas.

Medios estadounidenses han reportado de manera extraoficial que el hombre que perpetró el tiroteo fue abatido por los policías, pero esta información no ha sido confirmada por la autoridad.

“Las autoridades están trabajando para asegurar la escena”, dijo la policía en un comunicado.

Tiroteo causa pánico

Una mujer que estaba dentro de la Walmart durante el tiroteo contó a KATV que logró contar 12 disparos antes de que ella y su esposo salieran corriendo al frente de la tienda. En tanto, Kim Bery, un empleado que contestó el teléfono en una tienda de autopartes al otro lado de la calle de Walmart, dijo sentir miedo por lo que estaba ocurriendo.

Bery agregó que podía ver mucha presencia policial en Walmart y que los empleados de Walmart parecían haber sido evacuados al estacionamiento.

A raíz de un tiroteo que mató a 22 personas en un Walmart en El Paso, Texas, el pasado 3 de agosto, la firma fue criticada por tener seguridad insuficiente en las tiendas. Desde entonces, Walmart ha ampliado silenciosamente la seguridad en todas sus tiendas de El Paso para incluir un oficial de policía armado fuera de servicio y un guardia de seguridad.

Una portavoz de la compañía dijo en noviembre que la contratación de oficiales fuera de servicio en El Paso no era una política general. No está claro qué medidas de seguridad se implementaron en la tienda de Forrest City el lunes.

