Tiroteo en Virginia: revelan mensaje del autor del ataque en Walmart

El gerente de una tienda Walmart, ubicada en Virginia, dejó una nota en su teléfono antes de cometer un tiroteo en donde mató a al menos diez personas que eran empleadas de este establecimiento, según reveló la policía, que está llevando a cabo las investigaciones por este caso.

En dicha nota, el autor del tiroteo, identificado como Andre Bing, escribió: “pido perdón a todos, pero esto no lo planeé. Prometo que las cosas sucedieron como si me condujera Satanás”. Este tiroteo sorprendió a los compañeros de Bing que sobrevivieron a este ataque, ya que el autor no se caracterizaba por ser violento.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, en días pasados, se reportó un tiroteo en Walmart, elaborado por el gerente de esta tienda. En dicho ataque, disparó contra sus compañeros, que constantemente se burlaban de él.

Tiroteo en Walmart

Un hombre inició un tiroteo dentro de un supermercado #Walmart de Chesapeake, en Virginia, Estados Unidos. Decenas de policías se encuentran en la zona, donde se reportan múltiples víctimas de forma extraoficial. pic.twitter.com/IEThsqlbzX — Al Momento 4T (@Almomento4T) November 23, 2022

Cabe señalar que de acuerdo con las investigaciones de la policía, el autor de este tiroteo no tenía antecedentes criminales, además de que adquirió de manera legal el arma que usó para este ataque la mañana del día que realizó el tiroteo en Walmart. En su nota, mencionó directamente a las personas que se burlaban de él.

“Mi único deseo hubiera sido volver empezar de cero y que mis padres hubieran prestado mayor atención a mi déficit social”, escribió el autor del tiroteo. Además, se indicó que el autor de este tiroteo murió de un balazo autoinfligido.

Los compañeros de trabajo de Bing que sobrevivieron a los disparos dijeron que se destacaba por su hostilidad hacia los empleados. Uno de ellos dijo que Bing aparentemente había elegido a las personas a las que les iba a atacar y les volvió a disparar a algunas que ya habían sido baleadas y parecían estar muertas, afirmó una persona que estaba presente cuando comenzó el tiroteo.

Tiroteos en Estados Unidos

Una vez más se registró un tiroteo en Walmart de Virginia y cada día confiamos que hizo muy buen el gobierno de México con Marcelo Ebrard en hacer una demanda contra el comercio y el uso de armas provenientes de Estados Unidos.pic.twitter.com/hiE68T3qyu — Emma Calzada (@EmmaCalzada3) November 24, 2022

Anteriormente se reportó un tiroteo en Colorado, que fue catalogado como un atentado en contra de la comunidad LGBT pues el lugar del ataque fue un bar frecuentado por este sector de la población.

