Tiroteo en Texas deja al menos seis heridos, varios en condición crítica

Al menos seis personas resultaron heridas después de que un hombre armado abriera fuego el jueves en una tienda de gabinetes en un parque industrial de Bryan, Texas, confirmó la policía.

El teniente de policía de Bryan, Jason James, confirmó que seis personas habían resultado heridas, aunque no dijo cuántas personas recibieron disparos. No se dieron a conocer otros detalles de inmediato, informó The Eagle de Bryan-College Station.

La policía de Bryan confirmó que el tiroteo en Texas ocurrió en los gabinetes de Kent Moore en Bryan, informó KBTX. La tienda es un fabricante de gabinetes personalizados y está ubicada en el Parque Industrial del Condado de Brazos, informó KAGS-TV.

Buscan al responsable del tiroteo en Texas

James agregó que nadie estaba bajo custodia, pero dijo que los empleados de la empresa estaban siendo entrevistados. James agregó que los testigos habían identificado a un sospechoso. Bryan se encuentra a unas 100 millas al noroeste de Houston.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos envió agentes y perros al lugar del tiroteo, dijo el portavoz Deon Washington. No pudo proporcionar más detalles sobre lo que sucedió y dijo que "es una situación que evoluciona con bastante rapidez".

Según la policía, el tiroteo ocurrió poco después de las 2:30 pm CDT, informó The Eagle. Todas las víctimas fueron llevadas a un hospital de la zona, dijo James a los periodistas.

Tiroteos “inundan” Estados Unidos

El tiroteo se produce un día después de que cinco personas, incluidos dos niños, murieran en una casa en Rock Hill, Carolina del Sur. El presunto tirador, el ex esquinero de la NFL y nativo de Rock Hill Phillip Adams, murió de una herida autoinfligida, dijo la policía.

James dijo a los periodistas que la escena en el parque industrial estaba asegurada y que la policía estaba en el proceso de entrevistar a los empleados, informó KTRK .

La escuela intermedia Jane Long, ubicada cerca del lugar del tiroteo, estaba temporalmente bajo un sello perimetral, pero los estudiantes fueron entregados a los padres alrededor de la hora normal de salida, informó KBTX.

