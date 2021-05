Tiroteo en Casino de Wisconsin, se reportan dos muertos hasta el momento

Ante el atentado, los clientes huyeron de un casino de Wisconsin después de que estallaran disparos el sábado por la noche, y un testigo dijo que al menos dos personas recibieron disparos.

El ataque ocurrió alrededor de las 7:30 pm en el Casino Oneida, operado por la Nación Oneida en el lado occidental de Green Bay. La portavoz de la tribu Bobbi Webster dijo que se había disparado a "individuos", pero que no tenía información sobre cuántos o sus condiciones.

Varios heridos durante tiroteo

El fiscal general Josh Kaul tuiteó poco antes de las 10 pm que la escena “está contenida. Ya no existe una amenaza para la comunidad ". No dio más detalles y una portavoz de la agencia no respondió de inmediato al mensaje.

La Oficina del Sheriff del Condado de Brown dijo que la Policía de Oneida está investigando el tiroteo junto con la División de Investigación Criminal de Wisconsin. "Estamos recopilando datos y los actualizaremos cuando estén disponibles", dijo la oficina del alguacil.

Las noticias sobre el destino del sospechoso y las víctimas llegaron después de horas de caos que comenzaron alrededor de las 7:30 pm, cuando la policía respondió por primera vez al casino en Ashwaubenon en busca de informes de un tirador activo.



El video de la escena mostró a los vehículos de la policía invadiendo el edificio y a los oficiales entrando corriendo, algunos aparentemente con armas desenfundadas, mientras el casino usaba Twitter para advertir al público que se mantuviera alejado.

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha calificado como una "vergüenza internacional” la violencia armada en el país y ha pedido endurecer las normas para restringir el porte y la comercialización de las armas.

Siguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.