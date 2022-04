Tirador del metro en Nueva York llamó a la policía para dar informe de su paradero

Responsable del tiroteo en Nueva York

El 12 de abril se registró un tiroteo en el metro de Nueva York que dejó a 29 heridos, el responsable fue identificado como Frank James de 62 años y recientemente se dio a conocer que el ver que era buscado por la autoridades, se comunicó con la policía para dar informes de su paradero.

Por medio medio de cámaras de vigilancia, se identifico al responsable, quién el momento usaba chaleco con reflejantes de color naranja y un casco.

Poco después de cometer el crimen, en La Verdad Noticias te dimos a conocer que detienen a Frank James por tiroteo en el metro de Nueva York.

Frank James se comunicó con la policía

Se registra un tiroteo en Nuevo York

Luego de haber cometido el crimen, Frank James fue a dar un paseo por la East Village, mientras esperaba que fuera arrestado por la policía.

De acuerdo a las autoridades, el hombre hizo una llamada para darles su paradero exacto, al no haber sido arrestado.

"Sabes, creo que me están buscando. Estoy viendo mi foto en todas las noticias y estaré cerca de este McDonalds... Quiero aclarar las cosas".

Al llegar al lugar, el hombre no se encontraba, por lo que la policía inspeccionó a los alrededores, hasta que lo encontraron.

“Soy Frank, soy la persona que estás buscando. Me sorprende que hayan tardado tanto."

Tiroteo en Nueva York

Responsable de tiroteo aviso a la policía sobre su paradero

El tiroteo se registró en la estación de metro del condado de Brooklyn, dejando a 29 heridos, de los cuales 10 recibieron disparos.

El agresor lanzó granadas de humo en un vagón atestado del metro y luego realizó 33 disparos con una pistola calibre 9 mm.

Testigos del arresto afirmaron que Frank James no puso resistencia a la policía: “Él no luchó, no hizo nada, se rindió por completo” agregó.

El tirador del metro de Nueva York, Frank James es acusado de delitos relacionados con terrorismo y cometer actos de violencia contra los sistemas de transporte masivo.

