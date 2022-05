Tirador de Texas publicó fotos de armas y municiones antes de matar a 18 niños

El tirador de Texas compartió imágenes de armas y municiones en Instagram antes del ataque a una escuela primaria de Uvalde.

Salvador Ramos, de 18 años, publicó las fotos de las armas cuatro días antes de su terrible tiroteo en una escuela primaria en Texas que mató a 18 niños y dos adultos.

En una foto, etiqueta a una mujer, quien desde entonces dijo que no tenía idea de quién era él y trató de entablar una conversación.

Durante una serie de mensajes revela que tiene “un secreto” que quería compartir.

La mujer luego escribió en sus historias de Instagram que no tenía idea de quién era Ramos y que estaba preocupada por la publicación del arma.

“Es un extraño, no sé nada de él. Decidió etiquetarme en su publicación de armas. Lo siento mucho por las víctimas y sus familias, realmente no sé qué decir”, escribió en una historia de Instagram ahora eliminada.

La mujer etiquetada dijo que respondió porque estaba preocupada por las imágenes de las armas.

“La única razón por la que le respondí fue porque le tenía miedo. Ojalá me mantuviera despierto para al menos tratar de convencerlo de que no cometiera su crimen. No lo sabía.

La propia cuenta de Instagram de Ramos ahora ha sido eliminada de la plataforma.

El gobernador Greg Abbott dijo que Ramos fue asesinado por agentes de policía que acudieron al lugar y que dos agentes fueron alcanzados por disparos, aunque el gobernador dijo que sus heridas no eran graves.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, el motivo de la masacre del martes en Texas, el último de una serie de tiroteos masivos aparentemente aleatorios que se han vuelto comunes en Estados Unidos, no se supo de inmediato.

Los detalles oficiales sobre las circunstancias del tiroteo a última hora de la mañana en la Escuela Primaria Robb en la ciudad de Uvalde, Texas, a unas 80 millas al oeste de San Antonio, siguen siendo vagos.

Gvr Abbott dijo que se creía que el sospechoso abandonó su vehículo y entró a la escuela armado con una pistola y posiblemente un rifle, antes de abrir fuego .

El gobernador Greg Abbott dijo inicialmente que 14 estudiantes y un maestro de escuela habían muerto y más de una docena de personas resultaron heridas en el horrible incidente.

La policía actualizó el número de muertos el martes por la noche y anunció que cuatro niños más estaban entre los muertos en un total de 18.

El tiroteo se desarrolló solo 10 días después de que 10 personas fueran asesinadas en Buffalo, Nueva York, en un vecindario predominantemente negro. Un hombre de 18 años que, según las autoridades, abrió fuego con un rifle de asalto fue acusado.

