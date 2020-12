Tips para que mujeres disfruten plenamente el sexo después de los 55 años

A pesar de que muchos pensamos que la edad sería un impedimento para vivir plenamente la sexualidad, expertos han dado a conocer que después de los 55 años las mujeres se encuentran descubriendo una vida plena y fabulosa después de que los niños salen de casa.

Las mujeres de esa edad ya no viven con el temor de que todos los hombres quieran mujeres más jóvenes, porque la verdad es que los hombres quieren mujeres confiadas. Las mujeres de más de 55 años saben quiénes son y, francamente, saben que los 50’s son realmente fabulosos.

A continuación te presento cinco maneras de tener relaciones sexuales después de los 55 años y disfrutarlo ¡como nunca!.

Tips para mujeres de 55 años

Muestra tu confianza

Nosotras, mujeres de más de 55 sabemos quiénes somos. Ya no somos sólo la madre o la esposa de alguien. Conocemos nuestros propios valores, necesidades y lo que se necesita para ser nuestro mejor yo.

Sabemos que nuestra vida tiene un propósito. Además, sabemos cómo satisfacer nuestras necesidades. Deja atrás el papel del martirio y ve en busca del amante ejecutivo y apasionado.

Coquetea más seguido

Casada o no, es importante sentir tu feminidad. Creo que el arte de coquetear, a menudo se pasa por alto. Si vas a tener un encuentro sexual, siéntete femenina y deseada para expresar libremente tu sexualidad. Antes de salir de casa, prepara tu cuerpo. Huele bien, usa ropa interior sexy, arregla tu pelo y maquillaje. Haz lo que se necesita para sentirse sexy

Conoce tu cuerpo y comunica tus necesidades

A los 20, apenas conoces tu propio cuerpo y ciertamente no puedes decirle a tu pareja exactamente qué es lo que quieres. Muchos en sus 20s y 30s son infelices y neuróticos con sus cuerpos. Después de tener bebés, estrías, celulitis y después de décadas de pilates, yoga, cardio y entrenamiento con pesas, hemos aprendido que nuestras imperfecciones realmente no importan.

Hemos aprendido la verdad: ¡a los hombres no les importa! En lo que a ellos respecta, “desnuda” es algo bueno.

Sé mucho más flexible

No me refiero a la flexibilidad en la cama, sino en la mente y el espíritu. A esta edad, hemos visto bastante de la vida para saber que nuestras creencias cambian, el pensamiento correcto o incorrecto no es atractivo y tener expectativas conduce a la decepción.

El sexo después de los 55 años puede ser realmente placentero.

La sabiduría para saber cuándo dejar ir pequeñas cosas es muy atractiva para los hombres. Hemos aprendido el arte del perdón y dejar ir. Tendemos a ser menos controlados que a los 30 años de edad. Sabemos que la vida es corta y la diversión puede ser nuestro lema

Lo tienes o lo pierdes

Muchas de las mujeres mayores hemos estado casadas o tenido relaciones de largo plazo y sabemos lo que es ser soltera. En otras palabras, somos menos necesitadas, menos desesperadas y más apreciativas.

La sabiduría que viene con vivir a través de las relaciones y la soltería nos recuerda lo importante que es mantener nuestra sexualidad viva, ya sea con un compañero o no.

Los hombres y las mujeres tienen cambios corporales físicos mayores de 55 años. Afortunadamente, la gente ahora está hablando de ello y compartimos información sobre lo que funciona en el trato con estos cambios.

Vibradores, lubricantes, terapias de reemplazo hormonal y píldoras pequeñas significan que nuestra vida sexual puede ser mejorada y expandida a medida que envejecemos. Sin embargo, el mayor órgano sexual que tenemos es nuestro cerebro.

Lo que pensamos acerca del sexo, las relaciones, nuestros cuerpos y las decisiones que hacemos con respecto a nuestra sexualidad son vitales.

TE RECOMENDAMOS LEER: Mujeres mayores de 55 años acusan ser discriminadas por su aspecto “no tan joven”

En La Verdad Noticias proponemos que juegues más y olvides las normas sociales a medida que entres en los años 55, el momento es ahora, señoras. Sé valiente y permite que tu fabulosa diosa interior brille.

¿Sabes cuándo podrás vacunarte contra el COVID-19? Síguenos en Google News y mantente informado.